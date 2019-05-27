Спецполосы для транспорта II Европейских игр выделят на пр. Дзержинского, Победителей и ул.Немига

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные полосы для транспорта II Европейских игр выделят на проспектах Дзержинского и Победителей, а также на улице Немига. Об этом в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" заявил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Гаркун отметил, что по требованию организаторов II Европейских игр спортсмены от мест проживания до мест проведения соревнований должны быть доставлены не более чем за 20 минут. "Совместно с заинтересованными ГАИ разработала маршруты, просчитала нагрузки. В результате пришли к выводу, что выделение полос необходимо на пр.Дзержинского, ул.Немига и пр.Победителей", - сказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Полосы будут выделены сплошной линией с большой буквой "А". Также будет размещен символ II Европейских игр.

Кроме того, на время проведения изменится схема организации дорожного движения, в первую очередь на пр.Дзержинского. "Часть левых поворотов по направлению движения со стороны кольцевой в сторону ул.Немига и пр.Победителей будет закрыта", - проинформировал Вадим Гаркун. Он уточнил, что речь идет об улицах Голубева, Уманской, Есенина, Щорса, Хмелевского. Сделают это для того, чтобы увеличить пропускную способность в прямом направлении к спортивным объектам. Поворачивать налево водители смогут, например, на ближайших многоуровневых развязках.

Начальник столичной ГАИ обратил внимание, что на момент проведения игр въезжать на пр.Победителей с ул.Немига можно будет только транспорту, который задействован для обеспечения соревнований.

Изменения в организации движения начнут действовать не в день начала игр, а за неделю, чтобы все успели привыкнуть.

На каждом перекрестке по маршруту движения специального транспорта будут дежурить сотрудники ГАИ. Кроме того, Госавтоинспекция сможет опосредованно контролировать ситуацию через видеорегистраторы на таких автобусах и машинах. В тоже время Вадим Гаркун подчеркнул, что ГАИ не ставит во главу угла жесткий контроль за тем, как используются полосы для спецтранспорта. Он призвал минчан быть гостеприимными и уважать тех, кто приедет в столицу на спортивный форум.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Грузовики в Минске во время Европейских игр будут ездить ранним утром, поздним вечером или ночью Все специализированные организации, которые обслуживают минские предприятия, график и режим своей работы будут составлять так, чтобы минимизировать движение в период проведения Игр.