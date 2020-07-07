Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спортинвентарь и новую экипировку подарили нескольким школам Житковичского района во время акции БРСМ "Мы раЗАм", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском обкоме союза.

Креативный спортивный праздник прошел на площадке средней школы №3 райцентра. Гостями мероприятия стали именитые спортсмены и горожане. Успехи юных спортсменов отметили и пополнили арсенал инвентаря для их дальнейшего развития генеральный директор ОАО "Спартак", председатель правления Гомельского областного отделения Белорусской теннисной федерации Олег Жидков, генеральный директор ОАО "Радамир", председатель областной Федерации баскетбола Андрей Демидовец и генеральный директор ОАО "Мозырьсоль" Артур Галимов.

На импровизированном подиуме юные спортсмены перевоплотились в моделей и продемонстрировали универсальную форму, подаренную от предприятий. Новая экипировка и спортинвентарь - футбольные и волейбольные мячи, теннисные ракетки - стали подарком для учащихся восьми школ города и района.

На большой спортивной площадке все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по теннису, баскетболу, мини-футболу, посетить боди-арт-салон "АкваГрим" и нанести на кожу элементы национального узора. Снимок на память в ярком патриотическом амплуа предлагали сделать в фотозоне. Ярким завершением стал спортивный флешмоб. Приятные сюрпризы и сладости получили дети, которые активно занимаются спортом.

Значимость таких праздников и развития спортивного направления подчеркнул председатель Житковичского райисполкома Александр Сидоренко. Он отметил, что в районе создают площадки для занятий различными видами спорта, и такой вклад оправдывает себя: ребята показывают достойный уровень на соревнованиях.-0-