ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 7 июля 2020
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:31 Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района Регионы
21:21 ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19 Общество
21:15 Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ В мире
21:11 В БНТУ рассказали об особенностях вступительной кампании - 2020 Общество
21:01 День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий камень" Общество
20:52 ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 15 октября Экономика
20:47 ЕЭК согласовала госрегулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства в Беларуси Экономика
20:29 Число крайне бедных людей возрастет впервые с 1998 года из-за пандемии - ООН В мире
20:13 БЕЛАЗ поставил три 130-тонных самосвала на Центральный ГОК в Украину Экономика
19:46 Пандемия коронавируса еще не достигла пика - глава ВОЗ В мире
19:25 Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите прав детей - Карпенко Общество
19:02 Президент Бразилии заразился коронавирусом В мире
18:51 Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях Президент
18:50 Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Президент
18:41 Датчане отказались проводить ЧМ-2021 по спортивной гимнастике Спорт
18:38 Госпрограмма инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств Президент
18:25 Работа под руководством личных тренеров поможет белорусским дзюдоистам улучшить результаты - Стешенко Спорт
18:18 МАРТ рекомендует обдуманно совершать покупки на сайтах иностранных продавцов Общество
18:03 Лаборатория Госкомитета судебных экспертиз вошла в тройку лучших в мире Общество
18:02 В Чехии столкнулись пассажирские поезда: три человека погибли, около 20 ранены В мире
18:01 Главное в цитатах: Лукашенко о реформах, бизнесе, строительстве в Минске и переходе на "цифру" Президент
17:43 В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса Регионы
17:40 МВД напомнило об ответственности за надписи в общественных местах Общество
17:36 На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов Общество
17:32 Андрейченко: Беларусь и Россия готовы противостоять любым попыткам девальвировать общие ценности Общество
17:01 ЕЭК запустила онлайн-курс о евразийской интеграции Общество
16:51 Андрейченко выступает за скорейшее снятие ограничений в передвижении граждан Беларуси и России через совместную границу Политика
16:48 Гомельчанин похитил со счета жены почти $18 тыс. и проиграл их на ставках Происшествия
16:45 Андрейченко: равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России Политика
16:39 В Милане после карантина открылся театр Ла Скала В мире
Все новости
Все новости
Регионы
07 июля 2020, 21:31

Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спортинвентарь и новую экипировку подарили нескольким школам Житковичского района во время акции БРСМ "Мы раЗАм", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском обкоме союза.

Креативный спортивный праздник прошел на площадке средней школы №3 райцентра. Гостями мероприятия стали именитые спортсмены и горожане. Успехи юных спортсменов отметили и пополнили арсенал инвентаря для их дальнейшего развития генеральный директор ОАО "Спартак", председатель правления Гомельского областного отделения Белорусской теннисной федерации Олег Жидков, генеральный директор ОАО "Радамир", председатель областной Федерации баскетбола Андрей Демидовец и генеральный директор ОАО "Мозырьсоль" Артур Галимов.

На импровизированном подиуме юные спортсмены перевоплотились в моделей и продемонстрировали универсальную форму, подаренную от предприятий. Новая экипировка и спортинвентарь - футбольные и волейбольные мячи, теннисные ракетки - стали подарком для учащихся восьми школ города и района.

На большой спортивной площадке все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по теннису, баскетболу, мини-футболу, посетить боди-арт-салон "АкваГрим" и нанести на кожу элементы национального узора. Снимок на память в ярком патриотическом амплуа предлагали сделать в фотозоне. Ярким завершением стал спортивный флешмоб. Приятные сюрпризы и сладости получили дети, которые активно занимаются спортом.

Значимость таких праздников и развития спортивного направления подчеркнул председатель Житковичского райисполкома Александр Сидоренко. Он отметил, что в районе создают площадки для занятий различными видами спорта, и такой вклад оправдывает себя: ребята показывают достойный уровень на соревнованиях.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ Житковичи
Новости рубрики Регионы
Фото Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса
Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы
Фото tilray.ca Сервис поиска профессиональных сиделок может появиться в Минске в 2021 году
Фото из архива Один из выходов станции метро "Первомайская" в Минске закроют на ремонт до 22 июля
Анатолий Сивак. Фото из архива "Наши планы всегда будут менее успешными без диалога с людьми" - Сивак рассказал о будущем Минска
Новая футбольная площадка открылась в Дубровно
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
Лукашенко о строительстве: надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья
Золотовалютные резервы Беларуси за июнь выросли на 11,6% до $8,8 млрд
Летняя акция и три новых дома: в столичном комплексе "Минск Мир" - самое время покупать!
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о реформах, бизнесе, строительстве в Минске и переходе на "цифру"
Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил
Госпрограмма инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств
Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту
Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры
Петришенко: в Беларуси создана система кардиологической помощи по мировым стандартам
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов
Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы
Дожди с грозами и до +22°С ожидается в Беларуси 8 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
Сервис поиска профессиональных сиделок может появиться в Минске в 2021 году
Сведения о действующих доверенностях можно будет получить на сайте Белорусской нотариальной палаты
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Матч футбольного чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Слуцком" перенесен
Один из выходов станции метро "Первомайская" в Минске закроют на ремонт до 22 июля
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.