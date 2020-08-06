Спортивные соревнования, выставки и концерт - Круглое присоединится к акции "Моя Беларусь"

6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детский спортивно-развлекательный праздник, выставки и концерт - к акции "Моя Беларусь" 8 августа присоединится город Круглое Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Круглянского райисполкома Сергей Лазовский.

"В первой половине дня на городском стадионе пройдет первенство ДЮСШ по мини-футболу, соревнования по дартсу и спортландия. Для гостей запланирован мастер-класс по силовой тренировке на воркаут-площадке, интерактивная площадка с участием сотрудников районного отдела МЧС. Будут работать аттракционы и торговля сладостями. Хорошее настроение участникам мероприятия подарят аниматоры", - отметил Сергей Лазовский.

Продолжится праздник на центральной площади города. "Здесь разместятся разнообразные тематические выставки, которые расскажут про историю и выдающихся жителей нашего района. Будут проходить различные викторины, установим фотозоны, - отметил начальник отдела. - На выставках покажем работы детских школ искусств, центра социального обслуживания населения, дома ремесел, творческих людей Круглянского района. Будет работать выставка кукол, где можно будет не только посмотреть на оригинальные и необычные игрушки, но и узнать историю их создания и традиции, связанные с ними".

Вечером на центральной площади пройдет большой концерт при участии вокальных и хореографических коллективов, сольных исполнителей Круглянского района.

Для удобства жителей сельской местности будет организован общественный транспорт. Завершится праздник фейрверком.-0-