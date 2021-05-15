Спортивный праздник ко Дню семьи пройдет в Витебске

15 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в спорткомплексе ФК "Витебск" пройдет городской праздник "Семья и спорт", приуроченный ко Дню семьи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома.

Организаторами события, пробуждающего азарт и командный дух, выступили футбольный клуб "Витебск" и городская организация Белорусского союза женщин.

Программа обещает быть насыщенной и увлекательной. После экскурсии по спортивному комплексу, где тренируются не только витебские футболисты, но и другие спортсмены, пройдут яркие и активные соревнования. Юные атлеты из детского дома Витебска, школ областного центра, Витебского государственного технического колледжа, а также многодетные семьи города выйдут на старт, чтобы побороться за звание самого сильного, ловкого и умелого. Победителям вручат кубки, медали, почетные грамоты и памятные призы. Впрочем, каким бы ни был результат состязаний, главной наградой для участников станут обретенные новые друзья и шквал положительных эмоций.

Создать правильное настроение помогут артистичные учащиеся Витебского государственного колледжа культуры и искусств. А приглашенные гости, в числе которых будут ветераны войны и спорта, скажут ободряющие слова напутствия. Завершится праздник неспешной беседой с обменом впечатлениями за чашкой чая в уютном кафе.

Желающих поболеть за участников веселых стартов приглашают в 10.00.-0-