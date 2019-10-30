Спортсмены Гродненской области в этом году завоевали свыше 80 медалей на ЧМ и Европы

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гродненской области с начала текущего года завоевали свыше 80 медалей на чемпионатах мира и Европы. Это рекордный показатель за всю историю региона, заявил сегодня председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время чествования ведущих спортсменов, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу пригласили тренеров и спортсменов, победителей и призеров II Европейских игр, чемпионатов миров и Европы.

"Нам есть чем гордиться в плане спортивных достижений, - отметил Владимир Кравцов. - В 2018-м спортсмены области завоевали на чемпионатах мира и Европы около 70 медалей, однако это достижение побито: на счету наших атлетов с начала текущего года уже свыше 80 медалей престижных турниров высочайшего уровня. Это достижение в том числе и области: победы положительно влияют на имидж региона, страны за рубежом".

Губернатор подчеркнул, что в области уделяется большое внимание поддержке физической культуры, спорта и, конечно, тех, кто своим трудом, упорством добивается высоких результатах на самых престижных стартах.

Теперь перед спортсменами новые вызовы. В списках Министерства спорта и туризма для подготовки к участию в Олимпийских играх в Токио в 2020 году сегодня свыше 40 спортсменов из Гродненской области. В регионе рассчитывают, что побороться за участие в главных стартах четырехлетия смогут не менее 60 атлетов. Спортсмены региона уже получили 6 лицензий. Основные лицензионные старты пройдут в начале 2020 года: на них нацелена основная подготовка. Ставка в Гродненской области сделана на традиционные для региона виды спорта: легкая атлетика, греко-римская и вольная борьба, художественная и спортивная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, стрельба пулевая.

Владимир Кравцов и Александр Черняк

Максимально комфортные условия для тренировок, подготовки спортсменов создаются в области, также обеспечивают их необходимым инвентарем. В 2019 году для тех, кто выступает на высоком уровне, проведено свыше 200 учебно-тренировочных сборов, к соревнованиям они готовились в более чем 30 странах мира. Оказывается атлетам и материальная поддержка.

Олег Юреня и Владимир Кравцов

На торжественном мероприятии спортсменов и их наставников сегодня наградили грамотами и благодарностями облисполкома и горисполкома, областного Совета депутатов. Подобные встречи в регионе стали хорошей традицией.

Игорь Жук и Анастасия Алистратова

"Для спортсмена очень важно чувствовать внимание со стороны власти. Такие встречи для нас приятны. Но куда важнее, что поддержка выражается в конкретных делах и вещах. Можно сосредоточиться на главном - подготовке к соревнованиям", - отметил серебряный призер II Европейских игр по греко-римской борьбе Александр Грабовик.

Игорь Жук и тренер Ольга Кныш

Также во время встречи обсуждались вопросы развития спорта в регионе, укрепления материально-технической базы спортивных школ, баз для тренировок и соревнований.-0-

Фото Леонида Щеглова