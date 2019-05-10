Спортсмены из Новой Зеландии и Австралии подали заявки на участие в марафоне Гродно-Друскининкай

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из Новой Зеландии, Австралии и еще 13 стран подали заявки на участие в марафоне Гродно-Друскининкай. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Трансграничный марафон дружбы свяжет белорусский и литовский города 14 июля. Заявки на участие подали уже свыше 100 бегунов из 15 стран. "География участников с каждым годом расширяется. Например, об участии заявили бегуны из Австралии, Новой Зеландии, Египта, немало представителей Европы, помимо Беларуси, Польши, Литвы, Украины участвовать в марафоне планируют граждане Италии, Чехии, Финляндии, Норвегии, Великобритании и других стран", - рассказали в управлении. Регистрация на марафон продолжается. Подать заявку можно в режиме онлайн на портале пробега.

Марафон пройдет уже в 9-й раз. Каждый год старт и финиш меняются местами. Если в 2018 году атлеты начинали пробег из Друскининкая, то в 2019-м местом старта станет спортивный комплекс в Гродно. Финишная зона расположится в центре литовского города. Дистанция марафона составляет 42,195 км, трасса сертифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Победителей определяют не только в абсолютном зачете, но и в нескольких возрастных номинациях.

Для участников организуют культурную программу, экскурсии, концерты в местах старта и финиша. Все финишировавшие получат уникальную медаль: к каждому марафону ее дизайн изменяется.

Марафон интересен тем, что проходит по территории двух стран. Аналогов ему практически нет, поэтому пробег популярен у коллекционеров пробегов. Границу, к слову, участники преодолеют без остановок, пограничный контроль будет организован в местах старта и финиша.-0-