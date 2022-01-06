Спустя полвека в Лидском районе возрождают обряд "Три Короля"

6 января, Лида /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ваверка на протяжении нескольких лет воссоздают старинный обряд "Три Короля", который не проводился в этой местности уже более полувека, передает корреспондент БЕЛТА.

Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиционно в этот день в Ваверке, а сегодня это агрогородок в Лидском районе, проходил уникальный обряд "Три Короля": три короля - три волхва Каспар, Мельхиор и Бальтазар - ходили по домам и дворам сельчан и поздравляли их с Рождеством и Новым годом. Старожилы помнят, что еще в 1950-х - 1960-х годах обряд проводили, а потом наступила более чем полувековая пауза.

"С 2017 года мы возродили прекрасную традицию и видим, что это пришлось по душе жителям Ваверки. Все так же Три Короля ходят по деревне, поздравляют жителей, исполняют им традиционные рождественские песни. Люди постарше с удовольствием вспоминают, как это было в их время, молодежи же интересно прикоснуться к традициям", - рассказывает заведующая филиалом "Ваверский дом культуры" Рита Вадейко.

Люди постарше вспоминают, что визит в дом Трех Королей ранее считался хорошей приметой. А в том доме, где они останутся ночевать, удача могла поселиться надолго. Поэтому хозяева старались угостить гостей, вручить им подарки. Раньше, к слову, говорили, что короли приезжали в Ваверку из Лиды. Сегодня в их роли местные жители. Среди них и механизатор местного хозяйства Иван Неделько, выступающий в роли Балтазара.

"Участвую с удовольствием, это и весело, и интересно. Мы ведь приносим праздник и хорошее настроение людям. Кроме того, это же сохранение традиций, нашей истории. Мы не просто рассказываем детям, как это происходило, но и показываем на собственном примере. Это очень важно", - рассказывает отец четверых детей Иван Неделько. Его дочка в роли ангела также участвует в праздничной процессии.

Если раньше Три Короля заходили в дома, то сегодня все встречи происходят во дворе. Соблюдение дистанции и противоэпидемических правил - требование времени. Впрочем, на праздничную атмосферу это не влияет.

"Каждый год с радостью встречаем и колядующих, и Трех Королей. Замечательная традиция, которую стоит сохранять и передавать следующим поколениям. Благодаря ей молодежь сможет понять значение праздника. Кроме того, это еще и возможность лучше познакомиться, узнать поближе тех, с кем живешь в одном агрогородке", - отмечают Наталья и Валерий Гебели, хозяева одного из домов, куда заглянули Три Короля.

К слову, обряд планирую подать на включение в список нематериального культурного наследия.

Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиция праздника отсылает к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с Востока. В качестве даров они принесли младенцу золото, миро и ладан, имеющие символическое значение. Золото указывало на то, что новорожденный станет царем. Миро использовалось для погребения усопших и преподносили его как символ жертвы Христа в искупление грехов человечества. Ладан же символизировал священство. Считается, что сами волхвы тоже имели глубокую символику и представляли собой разные стороны света.

Уже в XV-XVI веках в этот день в костелах освящали золото и кадила, а в XVIII веке добавился обычай освящения мела, которым сегодня принято писать на дверях собственных домов "K+M+B+текущий год". Считается, что это первые буквы имен тех самых волхвов - Каспара, Мельхиора и Бальтазара.

В память о явлении Христа и поклонении Трех Королей в этот день каждый католик обязан посетить богослужение. Праздник Трех Королей также называется щедрым днем, а вечер накануне праздника - щедрым вечером, когда принято дарить детям и родственникам подарки и раздавать пироги.-0-