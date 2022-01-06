Спустя полвека в Лидском районе возрождают обряд "Три Короля"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 6 января 2022
Минск -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:47 Гайдукевич: то, что происходит в Казахстане, имеет отношение и к нам Общество
18:36 Захарова главе МИД ФРГ: НАТО должно заплатить за преступления в Сирии, Ираке, Ливии, Югославии Политика
18:21 Первому от Первого: в Калинковичах поздравили родителей первенца 2022 года Президент
18:20 Международная научно-практическая конференция на тему белорусско-китайских отношений пройдет в БГУ Общество
18:11 Медик: при тестировании на COVID-19 детей следует проверить и на грипп Общество
18:06 Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии "За духовное возрождение" Спорт
18:01 Генсек ОДКБ провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана Политика
17:53 ФОТОФАКТ: Белорусские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ отправляются в Казахстан Общество
17:50 Хренин: в составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту Общество
17:48 Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2021 года Президент
17:48 Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства Президент
17:45 Депутат: желающих дестабилизировать ситуацию в странах постсоветского пространства предостаточно Общество
17:40 Медик рассказала, кто из детей при заражении омикроном находится в группе риска Общество
17:21 Спустя полвека в Лидском районе возрождают обряд "Три Короля" Регионы
17:19 Нетрезвый бесправник устроил смертельное ДТП в Калинковичском районе: суд вынес приговор Происшествия
17:16 Необычная сыпь появляется у 15% зараженных омикроном детей Общество
17:14 КГК Могилевской области выявил в хозяйствах недостатки в содержании скота зимой Регионы
17:03 Шило: закрепление в проекте Конституции социальной направленности государства одобрено медиками Общество
16:58 Кухарев: педагоги являются проводниками идей, определяющих развитие страны Регионы
16:55 Определены полуфинальные пары Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
16:54 Лукашенко рассказал, почему "гвалтуют оппы", и о нюансах работы бандитских СМИ по Казахастану Президент
16:46 Вольфович: фальсификация истории становится инструментом дестабилизации внутриполитических процессов Политика
16:38 Матусевич о проекте Конституции: Беларусь выходит на новый этап исторического развития Общество
16:33 Крупко: для меня историческая память начинается с воспоминаний вернувшегося с войны дедушки и родных, переживших оккупацию Регионы
16:30 В Орше грабитель во дворе напал на пенсионерку Регионы
16:28 "Детально разобрали ситуацию". Лукашенко похвалил белорусских журналистов и политологов Президент
16:24 Петровский: сейчас ОДКБ проходит фактически экзамен Политика
16:24 Кибермошенники списали со счета жителя Слуцка около Br20 тыс. Происшествия
16:19 Лукашенко рассказал о ночных переговорах по Казахстану и решении ввести туда миротворцев Президент
16:05 СК: новые обстоятельства в деле о смерти жителя Речицы Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
06 января 2022, 17:21

Спустя полвека в Лидском районе возрождают обряд "Три Короля"

6 января, Лида /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ваверка на протяжении нескольких лет воссоздают старинный обряд "Три Короля", который не проводился в этой местности уже более полувека, передает корреспондент БЕЛТА.

Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиционно в этот день в Ваверке, а сегодня это агрогородок в Лидском районе, проходил уникальный обряд "Три Короля": три короля - три волхва Каспар, Мельхиор и Бальтазар - ходили по домам и дворам сельчан и поздравляли их с Рождеством и Новым годом. Старожилы помнят, что еще в 1950-х - 1960-х годах обряд проводили, а потом наступила более чем полувековая пауза.

"С 2017 года мы возродили прекрасную традицию и видим, что это пришлось по душе жителям Ваверки. Все так же Три Короля ходят по деревне, поздравляют жителей, исполняют им традиционные рождественские песни. Люди постарше с удовольствием вспоминают, как это было в их время, молодежи же интересно прикоснуться к традициям", - рассказывает заведующая филиалом "Ваверский дом культуры" Рита Вадейко.

Люди постарше вспоминают, что визит в дом Трех Королей ранее считался хорошей приметой. А в том доме, где они останутся ночевать, удача могла поселиться надолго. Поэтому хозяева старались угостить гостей, вручить им подарки. Раньше, к слову, говорили, что короли приезжали в Ваверку из Лиды. Сегодня в их роли местные жители. Среди них и механизатор местного хозяйства Иван Неделько, выступающий в роли Балтазара.

"Участвую с удовольствием, это и весело, и интересно. Мы ведь приносим праздник и хорошее настроение людям. Кроме того, это же сохранение традиций, нашей истории. Мы не просто рассказываем детям, как это происходило, но и показываем на собственном примере. Это очень важно", - рассказывает отец четверых детей Иван Неделько. Его дочка в роли ангела также участвует в праздничной процессии.

Если раньше Три Короля заходили в дома, то сегодня все встречи происходят во дворе. Соблюдение дистанции и противоэпидемических правил - требование времени. Впрочем, на праздничную атмосферу это не влияет.

"Каждый год с радостью встречаем и колядующих, и Трех Королей. Замечательная традиция, которую стоит сохранять и передавать следующим поколениям. Благодаря ей молодежь сможет понять значение праздника. Кроме того, это еще и возможность лучше познакомиться, узнать поближе тех, с кем живешь в одном агрогородке", - отмечают Наталья и Валерий Гебели, хозяева одного из домов, куда заглянули Три Короля.

К слову, обряд планирую подать на включение в список нематериального культурного наследия.

Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиция праздника отсылает к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с Востока. В качестве даров они принесли младенцу золото, миро и ладан, имеющие символическое значение. Золото указывало на то, что новорожденный станет царем. Миро использовалось для погребения усопших и преподносили его как символ жертвы Христа в искупление грехов человечества. Ладан же символизировал священство. Считается, что сами волхвы тоже имели глубокую символику и представляли собой разные стороны света.

Уже в XV-XVI веках в этот день в костелах освящали золото и кадила, а в XVIII веке добавился обычай освящения мела, которым сегодня принято писать на дверях собственных домов "K+M+B+текущий год". Считается, что это первые буквы имен тех самых волхвов - Каспара, Мельхиора и Бальтазара.

В память о явлении Христа и поклонении Трех Королей в этот день каждый католик обязан посетить богослужение. Праздник Трех Королей также называется щедрым днем, а вечер накануне праздника - щедрым вечером, когда принято дарить детям и родственникам подарки и раздавать пироги.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лида
Новости рубрики Регионы
Фото из архива КГК Могилевской области выявил в хозяйствах недостатки в содержании скота зимой
Владимир Кухарев. Фото из архива Кухарев: педагоги являются проводниками идей, определяющих развитие страны
Иван Крупко. Фото из архива Крупко: для меня историческая память начинается с воспоминаний вернувшегося с войны дедушки и родных, переживших оккупацию
Фото из архива В Орше грабитель во дворе напал на пенсионерку
Субботин поздравил со столетием ветерана войны из Бешенковичей
Фото из архива Депутаты горсовета подарили вокальную радиосистему школе-интернату №10 Минска
Главное
Во время совещания Лукашенко: Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды
Сергеенко: мы стоим за правдивое освещение всех страниц истории
Данилович: Запад стремится убрать с постсоветского пространства чувство, что мы наследники Победы
Мечты сбываются! Не упустите шанс выгодно приобрести апартаменты! До конца АКЦИИ осталось 2 дня!
Топ-новости
Лукашенко рассказал о ночных переговорах по Казахстану и решении ввести туда миротворцев
Первому от Первого: в Калинковичах поздравили родителей первенца 2022 года
Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие
Генсек ОДКБ провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана
В Беларуси обсуждается создание совета по исторической политике
Накануне Рождества воспитанников Вилейской школы-интерната навестил Президентский спортивный клуб
Пиневич: служба охраны материнства и детства стала визитной карточкой системы здравоохранения
Рачков: историческая политика в эпоху гибридных войн приобретает стратегическую значимость
Необычная сыпь появляется у 15% зараженных омикроном детей
ФОТОФАКТ: Белорусские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ отправляются в Казахстан
ГАИ призывает быть предельно осторожными при гололеде и мокром снеге
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1400 пациентов с COVID-19, выписаны 1378
Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси 7 января
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.