Средняя зарплата в Минской области в 2021 году составила Br1432

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году реальная заработная плата в Минской области увеличилась на 5,2% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявили в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

Всего в декабре 2021 года в экономике Минской области были заняты 677,7 тыс. человек. По сравнению с показателем за декабрь 2020 года число работников понизилось на 0,8%.

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец декабря 2021 года составила 509 человек. Это на 36,1% меньше, чем на конец декабря 2020-го. Уровень зарегистрированной безработицы в конце декабря 2021 года соответствовал уровню 2020 года и составлял 0,1% от численности всей рабочей силы.

Реальная заработная плата по области увеличилась на 5,2% по отношению к уровню 2020 года. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Минской области за 2021 год составила Br1432. Темп роста зарплаты составил 115,2% при прогнозе 107,3%. В декабре 2021 года средняя заработная плата равнялась Br1711,9. Темп роста был равен 119,1%.

В организациях бюджетной сферы в 2021 году среднемесячная заработная плата составила Br1125,3. В декабре 2021 года ее размер составил Br1240,6, что на Br70,7, или на 6%, больше, чем в ноябре 2021 года. Реальная заработная плата в бюджетных организациях по сравнению с 2020 годом увеличилась на 5,1%. Такой же рост в процентном отношении был продемонстрирован в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем того же года.-0-