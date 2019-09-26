Стадион ДОСААФ для технических видов спорта откроют в Слуцке

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие стадиона технических видов спорта ДОСААФ состоится на территории бывшего военного городка в Слуцке 28 сентября, сообщили БЕЛТА в организации.

Запланированы показательные выступления спортсменов-мотоциклистов, картингистов и автомобилистов. Над стадионом пролетит вертолет Ми-2, пилотируемый начальником Минского аэроклуба ДОСААФ Николаем Мочанским. С борта вертолета десантируются три парашютиста с флагами Беларуси и ДОСААФ. Спортсмены приземлятся на игровое поле перед трибунами.

"Жители Слуцка и гости города смогут ознакомиться с выставкой спортивной техники оборонного общества: мотокроссовыми и мотобольными мотоциклами, спортивными картами, мотоциклами мотоджимхана и стантрайдинга, оборудованием для радиоспорта, авиа-, ракето- и судомоделями. В заключение спортивного праздника состоятся две игры финала первенства Беларуси по мотоболу", - рассказали в ДОСААФ.

Строительство стадиона было предусмотрено госпрограммой развития ДОСААФ на 2014-2018 годы. На площадке в 2,3 га построены трибуны, игровое поле, большая стоянка для автомобилей, удобное административное здание, хозяйственно-бытовой блок, установлены защитное ограждение, современное большое электронное табло и система видеонаблюдения.

Вне состязаний стадион станет всесезонным учебным местом, где школьники города и воспитанники Минского областного кадетского училища смогут постигать азы авто- и мотоспорта. В интересах местных органов управления стадион ДОСААФ предоставит свои площадки и для проведения спортивно-массовых мероприятий городского масштаба.-0-