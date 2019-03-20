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Stadler и Минский метрополитен презентовали поезд для столичной подземки

Регионы 20.03.2019 | 12:02

20 марта, Дзержинский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Компания Stadler и государственное предприятие "Минский метрополитен" презентовали сегодня первый четырехвагонный поезд метро для столичной подземки, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработкой и производством нового подвижного состава занималось предприятие "Штадлер Минск". Вагоны поезда выполнены в цветах герба Минска. Концепция вагонов метро основана на принципе модульности, что дает возможность составления электропоездов от четырех до восьми вагонов. Длина четырехвагонного поезда - 78,4 м, пятивагонного - 97,65 м, количество мест для сидения - 168 и 212 соответственно. Максимальная ширина вагона составляет 2,65 м, а высота - 3,69 м.

Кузов вагона представляет собой цельнометаллическую несущую конструкцию из алюминиевых сплавов со сроком службы 50 лет. В конструкции кузова заложено применение звукопоглощающих материалов, что позволит снизить уровень шума как в пассажирском салоне, так и на рабочем месте машиниста в кабине поезда.

Для быстрой посадки и высадки пассажиров предусмотрены просторные входные площадки. Для повышения безопасности зона возле дверей выделена желтым цветом. Сидения в салоне расположены продольно, они крепятся к боковым стенам вагона.

В головных вагонах, в непосредственной близости от входной двери, оборудована зона для перевозки лиц с ограниченными возможностями, а также предусмотрены дополнительные откидные сиденья. Для связи с машинистом в зонах для людей с ограниченными возможностями и в переходах на удобной высоте размещены устройства связи "пассажир-машинист". В новых поездах пассажиры смогут переходить из одного вагона в другой. В каждом вагоне имеются места для подзарядки электронных девайсов. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системой кондиционирования воздуха.

На кузове головного вагона установлены цифровые видеокамеры наружного видеонаблюдения вдоль состава, обеспечивающие необходимую обзорность машинисту. В салоне каждого вагона также установлены четыре цифровые видеокамеры системы видеонаблюдения. Для обеспечения контроля и безопасности движения, снижения расхода электроэнергии и сокращения интервалов движения электропоезда оборудованы системой автоведения. Основные функции данной системы заключаются в соблюдении графика движения поездов и автоматической остановке поезда на станциях, оборудованных барьерами.

Головные вагоны оборудованы откидными телескопическими трапами для быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в чрезвычайных ситуациях.

Гарантийный срок эксплуатации поездов составляет 560 тыс. км пробега. Современные поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания.

На площадях "Штадлер Минск" будет проведен ряд испытаний поезда. Далее первый состав будет транспортирован по железнодорожным путям в одно из депо Минского метрополитена для статических и динамических пусконаладочных испытаний. Приемочные испытания будут проводиться специалистами ЗАО "Штадлер Минск" и испытательных центров, на действующих линиях и тракционных путях депо при содействии госпредприятия "Минский метрополитен".

Как сообщалось, договор на поставку десяти поездов для столичной подземки руководство "Минского метрополитена" и ЗАО "Штадлер Минск" подписали в январе 2017 года. Речь идет о шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездах. В 2019 году в адрес Минского метрополитена должны быть поставлены шесть поездов, вся партия в соответствии с контрактом должна быть поставлена в 2020 году. Новые электропоезда предназначены для эксплуатации на действующих и строящейся линиях метро с перспективой постепенной замены существующего парка подвижного состава.

Швейцарская компания "Штадлер Рейл Групп" более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. На предприятиях компании занято более 8,5 тыс. работников (включая ЗАО "Штадлер Минск"). В состав группы "Штадлер" входят филиалы, расположенные в Швейцарии, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Беларуси, а также пусконаладочные (сервисные) центры в Швейцарии, Алжире, Италии, Австрии, Венгрии и Нидерландах.-0-

Фото Максима Гучека

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метро, Минск
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