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20 декабря 2019, 19:25

Станция для самостоятельного ремонта велосипедов появилась в центре Минска

Фото Минского велосипедного общества
Фото Минского велосипедного общества

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рядом с магистральной велодорожкой по ул.Пулихова установили экспресс-станцию для самостоятельного ремонта велосипеда. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском велосипедном обществе.

На станции размещена стойка, на которую можно за седло подвесить велосипед, чтобы его было удобнее ремонтировать. К стойке прикреплены мультитул, насос, а также рожковые ключи.

Это уже второй велоспот в Минске. Первый был установлен на ул.Лидской в микрорайоне Каменная горка.

В разных городах страны также устанавливают велопарковки и велогаражи, открывают велошколы, разрабатывают туристические маршруты и социальную рекламу.

Рост числа станций для ремонта велосипедов - результат реализации проекта "Городское велодвижение в Беларуси", поддержанного Европейским союзом. За несколько месяцев в стране был установлен 21 велоспот. Такие станции - следующий шаг в развитии велоинфраструктуры в Беларуси. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы велосипед стал чаще использоваться как полноценный транспорт для быстрых и комфортных перемещений по городу.-0-

Фото Минского велосипедного общества

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