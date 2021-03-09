Старинный обряд "Гуканне вясны" проведут под Гродно 13 марта

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возрожденный обряд "Гуканне вясны" проведут 13 марта в деревне Житомля Гродненского района. Весенний праздник отметят народными гуляниями, песенным флешмобом, конкурсами и угощеньями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Гости праздника увидят возрожденные практики обряда "Гуканне вясны", у которого немало традиций. Одна из них - украшать деревья яркими лентами - символами цветущей весны.

"Обязательно на празднике исполнят и традиционные песни-веснянки. Их особенность в том, что каждый куплет заканчивается удлиненным звуком "гу-у-у-у-у". Примечательно, что в Житомле ранее было записано много таких песен", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре. Перед гостями праздника выступят театр народной песни "Матуліна песня" Житомлянского дома фольклора, народная фольклорная группа "Жывіца" Квасовского центра культуры и развития народного творчества, а также народный ансамбль белорусской народной песни "Забава" Индурского центра культуры.

В программе праздника развлечения на любой вкус. Для гурманов подготовили конкурс "Блінныя фантазіі". Гостям представят самый большой блин, а также оригинальные композиции из блинов. К слову, на празднике можно будет узнать старинные рецепты, по которым на Гродненщине готовили традиционное блюдо к Масленице.

Для гостей организуют праздничную ярмарку с угощениями "Масленічная аб'ядуха", а также тематические фотозоны. Пройдут и мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол-маслениц, бумажных птичек и многого другого.

Также во время праздника выберут самую оригинальную куклу-чучело. Самую большую "марену" - чучело зимы - сожгут на костре.

Стартуют праздничные мероприятия 13 марта в 14.00.-0-