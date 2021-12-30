Старовойтов: вакцинация детей от COVID-19 станет благом для всего общества

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация детей от COVID-19 будет благом для всего общества. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"Вакцинация детей от COVID-19 - превентивная мера, которая позволит избежать распространения инфекции и будет благом для всего белорусского общества - не только для детей, но и взрослых, - сказал Александр Старовойтов. - Мы рекомендуем вакцинироваться детям потому, что они хоть и болеют легче, но являются переносчиками коронавируса. Они приносят инфекцию домой - родителям, бабушкам и дедушкам".

Если среди взрослого населения в Могилевской области уже привито более 52%, то кампания по вакцинации юных жителей региона только началась. Вакцинации от коронавирусной инфекции подлежат дети старше 12 лет с информированного согласия родителей или других законных представителей. Подростков прививают инактивированной китайской вакциной. Как и взрослым, препарат вводят двукратно с трехнедельным перерывом. Вакцина имеется сегодня в регионе в достаточном количестве.

"К сожалению, до сих пор некоторые относятся к прививкам от COVID-19 с осторожностью, не имея на это никаких объективных оснований, - обратил внимание начальник главного управления. - Так, при разговоре с родителями о причинах отказа от вакцинации - не хотят сами и не разрешают прививать детей - еще ни разу не прозвучало аргументированных ответов. Как правило, имеют место различные страхи и фантазии, которые черпаются на просторах интернета".

Всего за период пандемии COVID-19 в Могилевской области переболело почти 18,3 тыс. детей. Только через стационар Могилевской областной детской больницы с коронавирусом прошли 585 юных пациентов. На начало этой недели в регионе было 14 заболевших COVID-19 детей. Врачи, как сами ребята и их родители, очень надеются, что новогодние и рождественские праздники отправятся встречать домой.-0-