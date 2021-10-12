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12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Старый Замок в Гродно откроют для посетителей в начале ноября. Об этом сегодня во время диалоговой площадки со студентами Гродненского государственного медуниверситета сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА. Во время встречи со студентами Владимир Караник рассказал, когда откроется для посетителей Старый Замок в Гродно. Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. "Впереди еще немало работы. Сейчас завершается один из этапов, в начале ноября отреставрированная часть замка будет открыта для посетителей", - отметил Владимир Караник. Как сообщалось, гостей примет обновленная музейная экспозиция с интерактивными зонами, которая расскажет об истории как самого замка, так и в целом Гродненского края. Подобные встречи руководства области в формате открытого диалога со студентами вузов в Гродно проводятся регулярно. У молодежи есть возможность обсудить волнующие их проблемы, задать вопросы на любые темы и получить ответы из первых уст. Среди вынесенных на обсуждение тем были также вопросы пандемии, вакцинации, кроме того студентов волновала тематика распределения, совершенствования системы медицинского образования. Поднимались и более общие вопросы, касающиеся, например, развития экономики региона, строительства, дорожной инфраструктуры.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!