Стеклянные соты появятся на Октябрьской площади Минска к новогодним праздникам

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественскую ярмарку на Октябрьской площади Минска в этом году оформят по новой концепции - павильоны будут в виде стеклянных сот. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло на оперативном совещании в столичной мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для ярмарки на Октябрьской площади в этом году разработана новая концепция. К 20 декабря на территории установят 12 стеклянных павильонов в виде сот. Здесь помимо прочего будет представлен широкий ассортимент елочных игрушек и сувениров", - рассказал Андрей Улезло.

Уже с 15 декабря начнет свою работу традиционный "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта.

/Будет дополнено/.-0-