8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стены на станциях минского метро освобождают от рекламы, информация будет размещаться на лайтбоксах, плазменных экранах и ЖК-мониторах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в рекламно-информационном отделе столичной подземки.
Работа проводится поэтапно в соответствии с дизайн-проектами, которые согласованы комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Изменения уже произошли на станциях "Московская", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", частично от рекламы освободили и другие станции подземки.
"Рекламные плакаты убираем после окончания действия договоров с рекламодателями. К этой работе приступили с начала января", - рассказали специалисты.
Как сообщалось ранее, комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома принял решение упорядочить размещение средств наружной рекламы в городе. В частности, рекламная конструкция в подземном пешеходном переходе и станциях (вестибюлях) метрополитена должна представлять собой световой или не световой рекламоноситель, размер, вид и тип которого определяется с учетом архитектурных и функциональных особенностей объектов. Их установка производится на основании дизайн-проектов.-0-
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