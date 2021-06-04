Стиральный порошок ненадлежащего качества продавался в Могилеве

4 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Стиральный порошок ненадлежащего качества выявила в продаже Могилевская областная инспекция Госстандарта, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Во время проверки одной из крупных торговых сетей в Могилеве специалисты инспекции Госстандарта обнаружили опасную продукцию - стиральный порошок средство моющее синтетическое "Persil Color Свежесть от Vernel" для стирки цветных изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон в стиральных машинах-автоматах и для ручной стирки (производство РФ).

"По результатам проверки установлено, что изготовитель умышленно указал назначение продукции, но при этом она не может применяться, как заявлено в маркировке: пенообразующая способность составила (206±7) мм при норме не более 180 мм, а это значит, что применять средство в стиральных машинах с фронтальной загрузкой может быть небезопасно", - отметили специалисты.

Госстандарт запретил ввоз в Беларусь и обращение на ее территории этой продукции.-0-