Стоянку полесских партизан реконструировали в Ивановском районе

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе реконструировали стоянку штаба Пинской партизанской бригады в урочище Красино, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Григорий Сыса.

Штаб Пинской партизанской бригады располагался в отряде имени Орджоникидзе неподалеку от деревни Мохро. Несколько лет назад стоянку решили реконструировать. В итоге у ивановцев получилось создать одновременно памятник и музей под открытым небом. "Есть достаточно материалов об истории партизанского движения на этих землях. Хотим рассказать об этом жителям нашего района и гостям. При создании объекта сотрудничали с дрогичинским военно-историческим музеем. Можно проводить экскурсии после посещения музея на месте, где непосредственно дислоцировались отряд и штаб бригады", - предположил Григорий Сыса.

Во время работы над экспозицией были реконструированы жилые землянки, землянки штаба и разведки, санчасти, траншеи с блиндажами. Восстановлены лесная школа и партизанская кухня. Срубами условно показано, где располагались колодцы.

Открытие экспозиции намечено на 6 июня. Можно будет окунуться в атмосферу быта партизанского отряда, в этом помогут военно-исторические реконструкторы из Бреста и Березы. Лагерь будет открыт для посещения и в другие дни.

Гостей может заинтересовать не только сам лагерь. Рядом с ним находилось партизанское кладбище (бойцов в 1951 году перезахоронили в безымянную братскую могилу в Мохро). Свидетель событий тех лет - дуб, на стволе которого нацарапали фамилии погибших. Прочесть надписи было сложно, поэтому местные жители обратились за помощью в Пинский межрайонный отдел ГКСЭ. Фамилию одного бойца удалось выяснить, что положило начало поисковой работе по установлению имен других погибших.-0-