Столичная гимназия №41 переехала в новое здание: теперь здесь больше классов и будут набирать первоклассников

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная гимназия №41 имени В.Серебряного после переезда открылась сегодня по ул. Чюрлениса, 18, передает корреспондент БЕЛТА.

Двери нового учебного учреждения распахнули председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

"Дети и молодежь - самое главное для страны. Мы понимаем, что за ними будущее, впоследствии они будут руководить нашей прекрасной страной. Им и их образованию уделяют много внимания, в том числе глава государства всегда ставит серьезные задачи по совершенствованию материально-технической базы учреждений, содержанию учебников, - сказала Наталья Кочанова. - В открывшейся сегодня гимназии созданы великолепные условия не только для изучения предметов, но и для реализации своих творческих и спортивных способностей. Педагогический состав, учащиеся заслужили такие условия. Здесь учится много ребят, которые получают стипендии Президента. Это говорит в том числе о том, что в учебном учреждении работает великолепный коллектив педагогов, которые учат детей и формируют в них личность".

Председатель Совета Республики оценила работу строителей, пожелала успехов в обучении и жизни ученикам и педагогам гимназии. "Мы хотим, чтобы вам было комфортно работать и учиться, но и от вас хочется попросить ценить то, что для вас делает старшее поколение", - подчеркнула она.

Гимназия №41 носит звание одного из старейших и успешных учебных учреждений в столице. Ее ученики ежегодно участвуют в международных олимпиадах по математике, химии, информатике. Это, как и многое другое, позволило учреждению с 2015 по 2017 и в 2020 году занять первое место в рейтинге столичных гимназий.

"Практически каждый человек и организация вырастает в своей области, достигает успеха и в этот период важно расширять горизонты. Мы это сделали, переехав в новое здание. Здесь созданы прекрасные условия для всестороннего развития детей, что поможет нам добиваться еще больших высот в обучении столичных мальчиков и девочек", - поделилась директор школы Марианна Скакун.

По словам руководителя, чтобы добиться успехов в обучении, необходимо сочетание трех элементов. Это высококвалифицированные педагоги, которые правильно осознают цели учебного учреждения и коллектива, любят свое дело. Второе - способности и мотивированность учащихся, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы получать новые знания, изучать предметы досконально. А учителя обязаны создавать им комфортную образовательную среду, видеть их способности и помогать в учебном процессе. Третье - условия, которые не должны ограничиваться стенами и партой. "Мы должны шагать в ногу со временем, использовать новейшие технологии, интерактивные средства обучения, создавать современную среду, и новая школа всему этому соответствует", - подчеркнула она.

В учреждении образования будут работать 60 сотрудников, из которых 42 высококвалифицированных специалиста. Они будут обучать 1240 учащихся, что значительно больше, чем было ранее. "В сентябре здесь начнут функционировать 44 учебных класса, в то время как раньше их насчитывалось всего 17. Будут и первоклассники", - отметила директор.

Для мальчиков и девочек, которые будут посещать гимназию, построены и оборудованы всем необходимым современные учебные кабинеты и лаборатории, информационно-технический центр и общешкольный центр с актовым залом и комнатой общественных организаций, лекционные залы. Для развития творческих способностей созданы помещения для эстетического воспитания и кружковой работы, музей и многочисленные рекреационные зоны. А для укрепления физического здоровья оборудованы учебно-спортивные залы, тир на четыре стрелковых места, бассейн с двумя чашами на 50 и 20 человек, лыжная база.

Что немаловажно, в гимназии также созданы условия для учащихся с ограниченными физическими возможностями: здание оборудовано подъемной платформой, оснащено пандусами и камерами видеонаблюдения для организации безопасного пребывания учащихся.

В первую очередь в новый объект переедут учащиеся и педагогический коллектив гимназии №41, но к началу учебного 2022/2023 года в школу смогут прийти ребята и из близлежащих домов, закрепленных за учреждением образования.-0-

Фото Андрея Покумейко