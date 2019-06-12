Столичная милиция взяла под круглосуточную охрану Студенческую деревню

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческую деревню в Минске, где будут жить спортсмены II Европейских игр, взяли под круглосуточную охрану. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника милиции общественной безопасности Московского РУВД Дмитрий Колодинский.

"С 11 июня деревня принята под круглосуточную охрану. На протяжении четырех дней саперно-пиротехнические группы обследуют каждое помещение на объекте, начиная с подвалов и заканчивая чердаками. До прибытия гостей проверенные помещения будут опломбированы. Доступ на территорию обеспечивают четыре контрольно-пропускных пункта. На данный момент внутрь пускают по аккредитации только обслуживающий персонал, экстренные службы и автомобили, которые подвозят продукты питания. Все люди и транспортные средства тщательно досматриваются", - сообщил он.

Также за прилегающей территорией наблюдает более 70 видеокамер, усилены меры дорожной безопасности, приближены наряды ДПС. Ожидается, что на время проведения спортивного мероприятия комплекс примет более 4 тыс. человек.-0-