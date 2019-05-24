Столичная торговля предложит покупателям скидки на непродовольственные товары 25-26 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скидки покупателям на непродовольственные товары будут предоставлены в универмагах и других торговых предприятиях Минска 25-26 мая, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Минорисполкома".

25 мая ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) предоставит на отдельные группы товаров скидку в 15%, УП "Кирмаш" - 25%, ЗАО "Лянок" (пр. Независимости, 46) - 20% .

25-26 мая непродовольственные товары можно будет приобрести дешевле в торговом доме "На Немиге" (скидка 25%), в "ЦУМ Минск" (22%), в ООО "Детский мир" (10%, Логойский тракт, 25/1), в ОДО "Вероника" (20%, ул. Притыцкого, 38).

Сниженную цену на отдельную продукцию в эти дни также предложат ООО "Старт-Х" (до 25%, ул. Долгобродская, 26), ТЗАО "Пальмира" (15%, ул. Шугаева, 3/1), ЗАО "Сандрик" (15%-30%, пр. Газеты "Правда", 40), фирменный обувной магазин "Луч" (20%-35%, ул. Кирова, 4). В магазинах торгового центра "Столица" будут скидки от 5 до 50%.

Держатели дисконтных карт смогут выгодно купить товары в ТКУП "Универмаг Беларусь" - ожидаются скидки 27%.-0-