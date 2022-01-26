Столинская больница планирует весной завершить реконструкцию системы подачи кислорода

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинской центральной районной больнице этой весной планируют завершить реконструкцию системы подачи кислорода, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач ЦРБ Виктор Мойсюк.

"Начали модернизацию в октябре. Сейчас работы продолжаются. По договору, газификаторы должны быть установлены до апреля. Но мы планируем сделать в более ранние сроки. По заверению строителей, это может произойти в феврале", - рассказал Виктор Мойсюк. Все работы проводятся за счет областного бюджета. На эти цели выделено Br855 тыс.

Реконструкция в больнице разделена на две очереди. На первом этапе кислород провели к инфекционному корпусу. Теперь там выведены 30 кислородных точек с возможностью раздвоения. Второй этап предусматривает закупку двух газификаторов объемом по 3 т.

"Наше кислородное обеспечение намного улучшится. Сейчас можем работать на баллонной системе. Потом перейдем на газификаторы и уже при необходимости будем использовать баллоны", - пояснил главврач. С кислородной станции лечебный газ поступает к основному и инфекционному корпусам больницы.-0-