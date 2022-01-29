Стома: Беларусь выстроила свою стратегию преодоления пандемии, и наш опыт повторяют другие страны

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В пандемию Беларусь выстроила свою стратегию преодоления пандемии, и сегодня наш опыт повторяют другие страны. Акцент на этом, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, в беседе с корреспондентом БЕЛТА сделал ректор Гомельского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Игорь Стома.

"Президент обратил внимание, что в пандемию Беларусь не поддалась искусственно раздутой массовой истерии, не остановила экономику, не закрыла границы. В течение всей пандемии наша страна выстраивала последовательную, комплексную и актуальную стратегию преодоления COVID-19. Последовательность заключалась в том, что не было резких, непродуманных действий в отношении новой инфекции. Применялись все наиболее актуальные и достаточно доказанные методы лечения, профилактики COVID-19. Как показала динамика инфекционного процесса, достижение иммунной прослойки наиболее эффективно и безопасно с помощью вакцинации. А введение тотального локдауна продемонстрировало невысокую эффективность в преодолении пандемии в других странах. И сегодня мы видим, что белорусский опыт повторяется в других государствах", - сказал ректор.

Он отметил, что при комплексном подходе в Беларуси была усилена имеющаяся система противодействия инфекциям. "А именно налажено эффективное взаимодействие инфекционной службы, врачей-инфекционистов в структуре инфекционных больниц, кафедр медицинских университетов во взаимодействии с санэпидслужбой. Это сочетание экспертов в области инфекционных заболеваний и сохраненной системы, обеспечивающей санэпидблагополучие, и позволило двигаться вперед достаточно эффективно", - убежден Игорь Стома.

Ректор подчеркнул важную роль в период пандемии экспертов, работающих в медицинских вузах, и экспертов в области инфекционных заболеваний: "Максимально были поддержаны и услышаны их мнения. И на основании опыта специалистов в области инфекционных болезней, а также доказательных данных со всего мира были приняты выверенные шаги по противодействию COVID-19".

По словам ректора, белорусские протоколы лечения COVID-19 одни из наиболее актуальных. "Более того, они динамично меняются, оперативно корректируются с учетом динамики заболеваемости, особенности состава штаммов вируса, особенности возрастной структуры заболеваемости", - добавил он.

"Показала в нашей стране эффективность и система клинических инспекторов, выездных мониторингов, когда наиболее подготовленные специалисты в области инфекционных болезней, как правило, сотрудники кафедр медицинских университетов, выезжают в регион, на места. И не только помогают в лечении конкретных пациентов, в основном тяжелых пациентов с COVID-19, но и обучают других врачей, в том числе иного профиля, всем наиболее современным подходам к лечению заболевания", - заключил Игорь Стома.-0-