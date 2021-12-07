Страхар: Могилевской области и Алтайскому краю необходимо выстраивать тесные кооперационные связи

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 7 декабря 2021
Минск Переменная облачность -9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:10 Байнев: санкции Запада - это попытки наказать белорусов за их упорное нежелание стать на колени Общество
14:05 "Помогите нам!": дети в ТЛЦ вышли на очередной митинг с обращением к Европе Общество
14:02 Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера" вернется в Брест после перерыва Культура
13:51 Депутат: белорусы несут ответственность за свою историческую память Общество
13:44 В парламент Кыргызстана войдут шесть партий В мире
13:32 Ананич: необходимо дать справедливую оценку злодеяниям нацистов на белорусской земле в годы ВОВ Общество
13:31 Минчанка переводила через интернет-банкинг деньги дочери и лишилась средств Происшествия
13:27 ОСВОД предупреждает об опасности выхода на неокрепший лед Общество
13:22 Доллар и евро на торгах 7 декабря подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:17 Катки и лыжные трассы оборудуют во всех районах Минской области к Новому году Регионы
13:10 Швед: в Беларуси активно восстанавливается карта сожженных деревень Общество
13:04 До -23°С ожидается в Беларуси 8 декабря Общество
13:02 Гайдукевич: мы гордимся своей историей и не дадим ее переписать Общество
12:57 Рапота: будущее страны - за молодежью научно-технической сферы Общество
12:53 Карич рассказал, как он оценивает ситуацию в Беларуси и бизнес-климат Общество
12:48 Карич: санкции активируют "запасной двигатель" в голове, чтобы найти новые возможности Политика
12:45 Минобороны: белорусские и российские авиаторы продолжают совместное патрулирование вдоль госграницы Общество
12:34 Головченко: Беларусь и Россия вместе могут противостоять любому внешнему давлению Политика
12:32 Страхар: Могилевской области и Алтайскому краю необходимо выстраивать тесные кооперационные связи Регионы
12:28 Политолог: Беларусь фактически обеспечивает беженцам то, что Запад лишь декларирует Общество
12:21 Швед: все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ будут доведены до общественности Общество
12:20 Кубрин: нигде нет такой широкой палитры научно-технологических знаний, как в СГ Общество
12:19 МЧС назвало беспечность людей основной причиной гибели на пожарах Общество
12:05 Андрейченко: следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида Общество
12:02 В России за сутки выявили 31 096 случаев заражения коронавирусом В мире
12:02 Андрейченко: недопустимость искажения истории и героизации нацизма нужно закрепить законодательно Общество
12:02 Неизвестный сообщил о бомбе в здании Администрации президента Молдовы В мире
12:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1012 пациентов с COVID-19, выписан 1001 Общество
11:59 В ЕАЭС за год самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Беларуси Экономика
11:54 Лукашенко: мы с Путиным часто говорим о Балканах, Сербии Президент
Все новости
Все новости
Регионы
07 декабря 2021, 12:32

Страхар: Могилевской области и Алтайскому краю необходимо выстраивать тесные кооперационные связи

Фото Могилевского облисполкома
Фото Могилевского облисполкома

7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевской области и Алтайскому краю необходимо выстраивать более тесные кооперационные связи. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар на встрече с делегацией Алтайского края, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевская область традиционно выстраивает тесные и дружеские взаимоотношения со всеми регионами Российской Федерации. Безусловно, сотрудничество с Алтайским краем, крупным регионом Российской Федерации, является для нас очень важным. И здесь у нас есть много перспектив. Нам важно продвигать свою продукцию. И традиционно наши товары пользуются спросом: сельскохозяйственная техника, лифты и лифтовое оборудование, химическая продукция, шины и продукты питания. Кроме того, мы покупаем много комплектующих от предприятий Алтайского края. И сейчас, на наш взгляд, важно выстраивать более тесные кооперационные связи и, возможно, уже переходить к созданию совместных предприятий по различным направлениям", - отметил Руслан Страхар.

Руслан Страхар
Руслан Страхар

Еще один важный элемент сотрудничества двух регионов - совместная работа в сфере науки и образования. "Несмотря на сложные пандемийные периоды, наши вузы продолжают активно сотрудничать. И наша задача - поддержать это сотрудничество и определить новые направления: в машиностроении, в гуманитарных науках и сельском хозяйстве. Неслучайно сегодня один из знаковых объектов для посещения - БГСХА, которая имеет опыт не просто научный, а опыт внедрения своих разработок в жизнь. Как и всегда, в сотрудничестве с Российской Федерацией сфера наших интересов безгранична: от экономики до культуры. И все эти направления мы намерены углублять в сотрудничестве с Алтайским краем", - подчеркнул заместитель председателя.

По словам Руслана Страхара, товарооборот между Могилевской областью и Алтайским краем за 9 месяцев текущего года составил более $8 млн и увеличился на 51%.

Как отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, делегация края планирует ознакомиться с ключевыми объектами региона. "Беларусь и Российскую Федерацию связывает очень многое. Общие корни, бывшее советское государство. После распада у нас выстроены нормальные взаимоотношения. Мы каждый год прирастаем по товарообороту. Мы очень заинтересованы в той продукции, которую производят здесь. В первую очередь это техника и комплектующие к ней: комбайны, тракторы и ряд других. Сегодня хотели посмотреть лифтовое хозяйство, переработку - нужно учиться у тех, у кого лучше. На сегодняшний день у вас лучше, чем у нас. Поэтому хотели посмотреть, познакомиться, а по возможности заключить какие-нибудь договоры о совместном производстве, достигнуть договоренностей на будущее", - отметил он.

По словам представителя делегации, особый интерес представляет сотрудничество в сфере науки и образования. "Сегодня вместе с нами ректор нашего ведущего сельскохозяйственного вуза. И мы планируем посетить Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Мы много наслышаны о ней. Мы готовы выстраивать отношения с этим вузом: это может быть обмен студентами или другие направления", - подчеркнул Александр Лукьянов.

По словам Александра Лукьянова, Алтайский край - один из флагманов сельского хозяйства в России. "Более 6 млн га - это посевная площадь. 43% населения проживает в сельской местности. Мы занимаем 3-4-е место каждый год по поголовью крупного рогатого скота, мы третьи в РФ по производству молока. Ежегодно производим более 95 тыс. т сыра и сырного продукта. Около 40% мясной продукции, что изготавливается в Алтайском крае, выезжает за пределы региона. Каждая девятая тонна муки в России - алтайская. Более 60% гречневой крупы в России, - рассказал он. - В Беларуси прекрасное машиностроение - у нас есть ряд предприятий, которые работают где-то официальными дилерами, где-то на сборке белорусской техники, и наши сельхозпредприятия с удовольствием приобретают белорусские машины и с радостью работают на них".

Во время посещения Могилевской области делегация Алтайского края ознакомится с работой ОАО "Лифтмаш", ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", ОАО "Могилевский мясокомбинат" и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках.-0-

Фото Могилевского облисполкома

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область регионы России сотрудничество
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Катки и лыжные трассы оборудуют во всех районах Минской области к Новому году
Фото из архива Лесхозы Могилевской области планируют продать 16,5 тыс. новогодних елей
Фото из архива Около 70% заявленных нанимателями Витебской области вакансий относятся к рабочим профессиям
Фото из архива Пункт вакцинации организуют перед матчем Лиги чемпионов между "Мешков Брест" и "Монпелье"
Встреча с Дедом Морозом во Дворце Потемкина в Кричеве. Фото из архива Резиденция Деда Мороза заработает во Дворце Потемкина в Кричеве с 15 декабря
Фото из архива Межуниверситетский квиз соберет свыше 140 эрудитов в БГУ
Главное
Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном
Головченко: Беларусь и Россия вместе могут противостоять любому внешнему давлению
Беженец из ТЛЦ: в Ираке я не найду работу и не смогу обеспечить своих детей
7 причин выбрать Белгазпромбанк для обслуживания своего бизнеса
Топ-новости
Лукашенко о Сербии, ее народе и Президенте: мы как были надежными друзьями, так и будем
"Нас не пугают ни ковид, ни санкции". Башкортостан намерен углублять сотрудничество с Беларусью
Петришенко: чтобы быть здоровыми, необходимо задействовать все возможные ресурсы
Белагропромбанк развивает сотрудничество с банками КНР
Карич: санкции активируют "запасной двигатель" в голове, чтобы найти новые возможности
Минобороны: белорусские и российские авиаторы продолжают совместное патрулирование вдоль госграницы
Политолог: Беларусь фактически обеспечивает беженцам то, что Запад лишь декларирует
До -23°С ожидается в Беларуси 8 декабря
Ковалев: антисанкции должны быть жесткими, чтобы их почувствовали зарубежные оппоненты
Зимняя сказка в ТРЦ Dana Mall! Приходите за новогодним настроением и лучшими покупками!
Утомленные школой, или Как повысить работоспособность учеников без ущерба для здоровья
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1012 пациентов с COVID-19, выписан 1001
Швед: выявлено около 350 новых мест, связанных с геноцидом белорусского народа
Сенатор: беженцы утратили веру в честность западных политиков
Экспорт белорусского продовольствия в январе-октябре вырос на 14,1%
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.