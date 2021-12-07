Страхар: Могилевской области и Алтайскому краю необходимо выстраивать тесные кооперационные связи

7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевской области и Алтайскому краю необходимо выстраивать более тесные кооперационные связи. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар на встрече с делегацией Алтайского края, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевская область традиционно выстраивает тесные и дружеские взаимоотношения со всеми регионами Российской Федерации. Безусловно, сотрудничество с Алтайским краем, крупным регионом Российской Федерации, является для нас очень важным. И здесь у нас есть много перспектив. Нам важно продвигать свою продукцию. И традиционно наши товары пользуются спросом: сельскохозяйственная техника, лифты и лифтовое оборудование, химическая продукция, шины и продукты питания. Кроме того, мы покупаем много комплектующих от предприятий Алтайского края. И сейчас, на наш взгляд, важно выстраивать более тесные кооперационные связи и, возможно, уже переходить к созданию совместных предприятий по различным направлениям", - отметил Руслан Страхар.

Руслан Страхар

Еще один важный элемент сотрудничества двух регионов - совместная работа в сфере науки и образования. "Несмотря на сложные пандемийные периоды, наши вузы продолжают активно сотрудничать. И наша задача - поддержать это сотрудничество и определить новые направления: в машиностроении, в гуманитарных науках и сельском хозяйстве. Неслучайно сегодня один из знаковых объектов для посещения - БГСХА, которая имеет опыт не просто научный, а опыт внедрения своих разработок в жизнь. Как и всегда, в сотрудничестве с Российской Федерацией сфера наших интересов безгранична: от экономики до культуры. И все эти направления мы намерены углублять в сотрудничестве с Алтайским краем", - подчеркнул заместитель председателя.

По словам Руслана Страхара, товарооборот между Могилевской областью и Алтайским краем за 9 месяцев текущего года составил более $8 млн и увеличился на 51%.

Как отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, делегация края планирует ознакомиться с ключевыми объектами региона. "Беларусь и Российскую Федерацию связывает очень многое. Общие корни, бывшее советское государство. После распада у нас выстроены нормальные взаимоотношения. Мы каждый год прирастаем по товарообороту. Мы очень заинтересованы в той продукции, которую производят здесь. В первую очередь это техника и комплектующие к ней: комбайны, тракторы и ряд других. Сегодня хотели посмотреть лифтовое хозяйство, переработку - нужно учиться у тех, у кого лучше. На сегодняшний день у вас лучше, чем у нас. Поэтому хотели посмотреть, познакомиться, а по возможности заключить какие-нибудь договоры о совместном производстве, достигнуть договоренностей на будущее", - отметил он.

По словам представителя делегации, особый интерес представляет сотрудничество в сфере науки и образования. "Сегодня вместе с нами ректор нашего ведущего сельскохозяйственного вуза. И мы планируем посетить Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Мы много наслышаны о ней. Мы готовы выстраивать отношения с этим вузом: это может быть обмен студентами или другие направления", - подчеркнул Александр Лукьянов.

По словам Александра Лукьянова, Алтайский край - один из флагманов сельского хозяйства в России. "Более 6 млн га - это посевная площадь. 43% населения проживает в сельской местности. Мы занимаем 3-4-е место каждый год по поголовью крупного рогатого скота, мы третьи в РФ по производству молока. Ежегодно производим более 95 тыс. т сыра и сырного продукта. Около 40% мясной продукции, что изготавливается в Алтайском крае, выезжает за пределы региона. Каждая девятая тонна муки в России - алтайская. Более 60% гречневой крупы в России, - рассказал он. - В Беларуси прекрасное машиностроение - у нас есть ряд предприятий, которые работают где-то официальными дилерами, где-то на сборке белорусской техники, и наши сельхозпредприятия с удовольствием приобретают белорусские машины и с радостью работают на них".

Во время посещения Могилевской области делегация Алтайского края ознакомится с работой ОАО "Лифтмаш", ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", ОАО "Могилевский мясокомбинат" и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках.-0-

Фото Могилевского облисполкома