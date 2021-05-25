Страница "Скинхеды Националисты" в соцсети "ВКонтакте" признана экстремистской

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокуратуры Гродно информационная продукция пользователя страницы "Скинхеды Националисты" в соцсети "ВКонтакте" признана экстремистской. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура проанализировала информацию, размещенную на этой странице. "Установлено, что она содержала материалы экстремистского характера, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Доступ к ней без препятствий и ограничений мог получить любой пользователь соцсети", - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Гродно Владимир Клишин обратился в суд Ленинского района города с заявлением о признании названной информационной продукции экстремистскими материалами. Суд удовлетворил требования прокурора полностью и допустил немедленное исполнение принятого решения.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.-0-