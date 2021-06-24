Стрижка, душ и сочный рацион: как спасают от жары обитателей Гродненского зоопарка

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно несколько дней температура воздуха превышает 30 градусов. Сотрудники зоопарка при такой погоде стараются обеспечить животным максимально комфортные условия, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь речь о так называемом летнем рационе. Для копытных, например, это много зеленой массы, больше свежих и сочных овощей и фруктов.

Альпака после стрижки

"В каждом вольере есть возможность укрыться в тени. Где-то это искусственные навесы, но во многих тень создают деревья и кустарники. Тщательно следят сотрудники зоопарка и за количеством воды в бассейнах, поилках, регулярно ее обновляют", - рассказывает методист зоопарка Елена Каминская. Она подчеркивает: несмотря на то, что животные, привычные к жаркому климату, например обезьяны, в аномальную для Гродно погоду чувствуют себя комфортно, водные процедуры в это время стали обязательными едва ли не для всех обитателей.

Во многих вольерах, к примеру, создаются так называемые грязевые пятна. Они и понижают температуру в вольере, и позволяют полежать в прохладе. Некоторые из животных в это время стремятся принять душ. Вьетнамская свинья, к примеру, с удовольствием охлаждалась под струями воды. А вот гривистый баран дожидался в тени, пока сотрудники зоопарка остудят ему вольер.

Лебеди выщипывают перья

Любят водные процедуры и волки. Правда, при посетителях хищники резвиться под душем постеснялись. Как и тигрица, которая выбралась из специально установленной в вольере ванны, едва завидев объектив фотоаппарата.

Бассейны есть и в вольерах медведей. Мишки ванны принимают в жару с удовольствием. Воду им, к слову, обновляют регулярно.

Удивило и то, что большими любителями понежиться под струями пульверизатора оказались попугаи и тукан. Причем для этих птиц погода особого значения не имеет: душ они принимают не только в жару.

"Тяжело в такую погоду альпакам, ведь они не линяют. Поэтому их пришлось стричь", - рассказывает Алена Каминская. После стрижки животные, к слову, чувствуют себя комфортней, некоторые из них даже с удовольствием выходят из тени на солнце. А вот яки и зубры, несмотря на густую шерсть, на температурные рекорды реагируют спокойно.

Не страдают от жары и мелкие грызуны, а также обитатели террариума, в котором всегда поддерживается необходимый микроклимат. Комфортно себя чувствуют и водоплавающие птицы.

Вьетнамская свинья охлаждается под струями воды

Жаркая погода не сказалась на количестве посетителей. Летом в зоопарке всегда многолюдно. Большинство обитателей доступно для обозрения. Некоторые стараются держаться в тени, но водные процедуры порой становятся увлекательным зрелищем.

В Гродненском зоопарке сейчас содержатся около 4 тыс. животных - представителей более чем 300 видов.-0-

Волки принимают душ

Зубры на температурные рекорды реагируют спокойно

Леопард отдыхает в тени

Водные процедуры

Посетители зоопарка

Пятнистый олень спасается от зноя в тени

Альпаку постригли

Белый какаду ест свежий виноград

Тукан под струями пульверизатора

Макака спряталась в зелени

Гималайский медведь после принятия ванны

Гродненский зоопарк

Фото Леонида Щеглова