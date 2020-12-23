Строительно-ремонтное предприятие Могилева недоплатило в бюджет более Br120 тыс.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве строительно-ремонтное коммерческое предприятие недоплатило в бюджет более Br120 тыс. налогов за счет создания лишних посреднических звеньев, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований. "Во время проверки выяснилось, что в 2018-2020 годах владелец и учредители фирмы реализовали незаконную схему, которая позволяла занижать налоговую базу и выводить из оборота денежные средства через подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Привлечение необоснованных посредников позволило коммерческой структуре незаконно уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, что повлекло неуплату в бюджет более Br120 тыс.", - рассказали в КГК.

Схема была реализована следующим образом: несколько жителей Могилева по просьбе владельца и учредителей коммерческого предприятия зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. По бумагам они выполняли функции руководителя фирмы, заключали договоры, оформляли производственную документацию, но в действительности всем этим занимались работники коммерческой структуры. Денежные средства, которые зачислялись на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, обналичивались и за вычетом небольшого вознаграждения участникам посреднической цепочки возвращались владельцу предприятия. "В основном полученные деньги он использовал на личные нужды", - подчеркнули в КГК.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 УК. На имущество подозреваемых наложен арест.-0-