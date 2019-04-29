Строительство первой очереди лыжероллерной трассы в Гомеле планируют завершить к августу

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строительство первой очереди лыжероллерной трассы с полуоткрытым биатлонным тиром в Гомеле планируют завершить к началу августа этого года, сообщил сегодня журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Трассу оборудуют на территории гребного канала. Она станет продолжением развития спортивной инфраструктуры областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта. "Данный проект реализуется по поручению главы государства. Над разработкой трудились специалисты "Гомельгражданпроекта" совместно с итальянскими коллегами", - сказал Денис Езерский.

"Планируется, что общестроительные работы завершатся к началу августа. После этого пройдет тестирование трассы. И уже есть намерение провести на новом объекте в августе-сентябре первый этап летнего Кубка по биатлону, организатором которого выступает Белорусская федерация биатлона", - отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома.

Протяженность трассы составит 1 км с разделением кругов на 500 м. Также обустроят штрафной круг на 150 м и тренировочный, две горки. На биатлонном стрельбище разместят 24 мишени.

Трибуны для болельщиков смогут вместить до 500 человек. Проектом предусмотрена специальная зона, которая зимой будет использоваться для складирования снега, весной и летом - в качестве футбольной площадки. Запланирован и гимнастический городок, пункт проката спортивного инвентаря, другие зоны. Объект оснастят насосной станцией, точками оснеживания со специальными пушками, видеонаблюдением.

При строительстве в основном будет использоваться оборудование отечественного производства.

В целом трасса предназначена для проведения соревнований областного и республиканского уровня, организации учебно-тренировочного процесса. Объект смогут посещать все желающие. "На лыжероллерной трассе жители Гомеля, региона смогут с пользой проводить время, заниматься спортом, на своем примере рассказывать о здоровом образе жизни", - подчеркнул Денис Езерский.-0-