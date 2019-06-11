Строительство центра для мигрантов в Полоцком погранотряде начнется в августе

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство центра для мигрантов в Полоцком пограничном отряде начнется в августе, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лаппо рассказал о ходе реализации совместного с ЕС проекта "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов". Он предполагает, в частности, строительство центра для мигрантов в Полоцком пограничном отряде. "Издана проектно-сметная документация, выбрано место, выбирается подрядчик. В августе начнем реализацию", - проинформировал председатель Госпогранкомитета. Это будет современный комплекс со всеми удобствами для проживания, добавил он. Разместиться в нем смогут 35-40 человек.

Кроме того, в Беларуси в 2020 году модернизируют центры в Сморгонской и Брестской погрангруппе, Лидском погранотряде.

Проект "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов" финансируется Европейским союзом, а реализуется представительством Международной организации по миграции в Беларуси совместно с МВД и Госпогранкомитетом. Бюджет - 7 млн евро.-0-