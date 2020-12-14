Строительство центра для мигрантов в Полоцком погранотряде планируют закончить в 2021 году

Фото Полоцкого пограничного отряда

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Центр временного содержания для нерегулярных мигрантов с необходимыми удобствами для проживания возводится на территории Полоцкого пограничного отряда, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Полоцкого погранотряда подполковник Денис Глебко. Строительство центра началось летом этого года и проходит по проекту международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов". В центре временного содержания смогут разместиться около 40 человек. Запроектированы несколько блоков, в том числе отдельный для женщин, детей и семей. На территории объекта оборудуют спортивную площадку. Завершить строительство планируют весной 2021 года. Проект "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов" финансируется ЕС и реализуется представительством Международной организации по миграции в Беларуси совместно с МВД и Госпогранкомитетом. Основная цель - поддержать Беларусь в разработке и реализации политики и стратегий в отношении нерегулярной миграции и предоставления убежища с тем, чтобы приблизиться к европейским и международным стандартам. Проект рассчитан до февраля 2022 года, его бюджет - 7 млн евро.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!