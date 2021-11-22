Строительство выставочного центра в комплексе "Северный берег" в Минске планируют начать в этом году

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство выставочного центра в современном комплексе "Северный берег" в Минске планируют начать в этом году. Об этом рассказал журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на полях всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мингорисполком заключил с частной компанией с ограниченной ответственностью и обществом с ограниченной ответственностью Riverside Development Holdings Limited (ОАЭ) договор о возведении объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Комплекс разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловской - Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта составит $4 млрд. В его состав войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м. Предусматривается также возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта и Минского центра международной торговли.

"Мы очень серьезно занимаемся этим проектом. Он очень важен для Минска, так как это самые современные технологии, инвестор с мировым именем. Сегодня очень активно идет работа по проектированию, градостроительным проектам. Выставочный центр запроектирован, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что в этом году начнется строительство этого объекта в Минске", - сказал Владимир Кухарев.

По его словам, проект рассчитан до 2040 года. "Но инвестор настроен работать очень интенсивно и планирует, что проект будет завершен несколько раньше. Поэтому сейчас мы плотно работаем, чтобы как можно быстрее начать его реализацию. К проекту привлечены лучшие специалисты в различных областях строительства, инновационных технологий. Он будет реализован в рамках проекта "Умный город", - добавил председатель Мингорисполкома.-0-