Стройпредприятие в Могилеве за два года недоплатило более Br315 тыс. налогов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительное предприятие в Могилеве за два года недоплатило в бюджет более Br315 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Фигурантами уголовного дела стали руководители могилевского общества с ограниченной ответственностью. Нарушения выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области во время проверки этого коммерческого предприятия. Оно выполняло общестроительные работы и огнезащитную обработку зданий и сооружений на крупных объектах в Витебской, Могилевской, Минской и Гомельской областях", - рассказали в контрольном ведомстве.

Установлено, что в 2019-2020 годах директор фирмы и его заместитель реализовали незаконную схему, которая позволяла увеличивать затраты и занижать налоговую базу. Деньги выводили из оборота через восемь подконтрольных индивидуальных предпринимателей из Новополоцка и Могилева. Они подписывали фиктивные документы об оказании услуг и выполнении работ для могилевской фирмы, которые впоследствии отражались в ее бухгалтерском учете. Зачисленные на расчетные счета предпринимателей деньги обналичивались и за вычетом вознаграждения (3-5%) возвращались бизнесменам.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.-0-