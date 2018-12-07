Студенческие фестивали помогают почувствовать командный дух и атмосферу соперничества - мнение

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенческие творческие фестивали заряжают позитивом, помогают почувствовать командный дух и ощутить атмосферу соперничества. Таким мнением поделился капитан команды военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта Кирилл Радкевич в финале регионального фестиваля студенческой молодежи "Зимняя радуга - 2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Как признается Кирилл, перед выступлением ему как культоргу факультета удалось настроить свою команду на победу. Его слова зажгли огонь в глазах первокурсников, помогли предельно сосредоточиться и оставить страх за пределами сцены. "Самая высшая оценка - это слова зрителей о том, что на 15 минут нашего выступления они забыли обо всем и получили удовольствие", - делится ощущениями он.

Студенты БелГУТ покорили жюри и зрителей программой "Буратино - любимая сказка советской молодежи". В постановке было задействовано 20 участников команды, еще 25 человек оказывали техническую поддержку, доставляя на сцену декорации и необходимые атрибуты. Взяли массовостью, креативом и неожиданностью. В один из эпизодов выехали на сцену на квадроцикле. Как результат - увезли Гран-при в номинации "Лучшая режиссерская программа". "Золотой ключик" помог выиграть главный приз - экскурсионную поездку по маршруту "Золотое кольцо Гомельщины".

Всего же форум студенческой молодежи собрал в Гомельском областном общественно-культурном центре около тысячи участников, болельщиков и зрителей. Перед началом конкурсной программы в холле центра развернулась интерактивная выставка "Студэнцкія ініцыятывы ў Год малой радзімы". Команды вузов региона презентовали молодежные проекты аlmа mаter. Только здесь можно было пожать руку "телепортировавшемуся" из глубины веков Франциску Скорине, поразиться ювелирности созданных студентами БелГУТ макетов гомельских храмов и перетанцевать виртуального конкурента на интерактивной платформе Xbox.

Кульминацией мероприятия стала конкурсная программа "Моладзь - пульс краіны", посвященная 100-летию ВЛКСМ. Студенты представили творческое ассорти по итогам конкурсов "А ну-ка, первокурсник!". Жюри определило самых ярких и креативных студентов в различных номинациях.

В номинации "Танцевальный взрыв" отмечена команда Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. "Экстракт креатива" подарила зрителям команда Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, став лауреатом в одноименной номинации. "Артистизм без границ" проявили первокурсники Гомельского филиала Международного университета "МИТСО". Лучшими в номинации "Музыкальный серпантин" стали представители Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. Настоящий "Юмор-драйв" продемонстрировала команда Гомельского государственного медуниверситета. В номинации "Дерзать! Искать! Творить!" отмечены студенты Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина.

Также жюри определили победителей в индивидуальных номинациях. За роль Карабаса-Барабаса лучшим актером назван Алексей Рытиков, лучшей актрисой стала Мальвина Мария Евсеенко, "Инструментальный драйв" создал Папа Карло Иван Карпеня. Все трио - из команды БелГУТ. Не оставил равнодушным жюри Воланд, которого сыграл студент Гомельского филиала "МИТСО" Даниил Ижицкий, ему присуждено первенство в номинации "Театральное искусство". "С песней по жизни" идет студент Гомельского медуниверситета Барат Вука, приехавший из Индии. "Открытием года" стал студент ГГТУ имени П.О.Сухого Ян Дворак. Лучшая "Арт-импровизация" представлена студией "Грин-стар" (БелГУТ).

Особенностью фестиваля в этом году стало решение студентов поучаствовать в благотворительных мероприятиях в рамках республиканской акции "#ЗаДело". Активисты БРСМ каждого вуза посетили с подарками и интерактивными мероприятиями социально значимые учреждения, где на лечении или воспитании находятся дети.

Форум студенческих талантов "Зимняя радуга" проводится с 1997 года. За это время он стал своеобразной визитной карточкой региона. Фестиваль направлен на выявление талантливой молодежи, развитие студенческого творчества, создание единого пространства и укрепление профессиональных связей культоргов высших учебных заведений региона.

Организаторы форума - Гомельский областной комитет ОО БРСМ, Гомельский облисполком при поддержке Гомельского областного отделения Белорусской федерации профсоюзов.-0-

Фото Сергея Холодилина