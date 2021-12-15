Студенческий форум "Зимняя радуга" объединит креативную молодежь Гомельской области

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня пройдет областной форум студенческих талантов "Зимняя радуга", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Форум творческих и ярких первокурсников объединен общей темой "Мы разные, но мы вместе" и посвящен Году народного единства. Это своего рода визитная карточка студенческой молодежи, раскрывающая ее с разных сторон. Сначала молодые люди проявили себя в спорте на эстафете "Точка старта". Уже сегодня гости форума познакомятся с талантами ребят на интерактивной выставке и во время конкурсов творческих команд. Еще одна составляющая "Зимней радуги" - благотворительная акция под девизом #Задело.

Эпицентром студенческого движения станет общественно-культурный центр в Гомеле. В холле развернутся молодежные интерактивные площадки с презентациями проектов и инициатив семи вузов. Всеми цветами засияет "Зимняя радуга" в концертном зале, где команды представят лучшие номера по итогам конкурса "А ну-ка, первокурсник!".

Жюри предстоит определить творческую и оригинальную команду, призеров в различных номинациях за лучшую режиссерскую программу, музыкальность, артистизм, юмор-драйв, креатив и др. Также будут названы победители в личных творческих зачетах.

В программе этого дня - открытый диалог "Референдум. Права молодежи и ответственность за будущее страны" с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, руководства Гомельской области, Центрального комитета ОО БРСМ. Он пройдет в рамках второго выездного заседания Республиканской коллегии студенческой молодежи. Ребят юго-востока страны приедут поддержать студенты из высших учебных заведений республики.

В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Молодежь Гомельщины (БРСМ)"стартовало зрительское голосование. В это время онлайн определяется лучший вузовский благотворительный проект. Команда, набравшая наибольшее количество голосов по итогам голосования в соцсети, станет победителем в номинации "Молодежь #ЗаДело".

Фестиваль помогает открывать новые яркие таланты молодежи, развивать студенческое творчество, создавать единое креативное пространство и укреплять профессиональные связи организаторов творческой деятельности в вузах Гомельской области. Творческий форум также содействует популяризации деятельности общественного объединения БРСМ.-0-