Студент: решил совместить два значимых события - день рождения и голосование на референдуме

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Совместить два значимых события - день совершеннолетия и голосование на референдуме - сегодня решил студент ГрГУ им. Я.Купалы Матвей Бацкалевич, передает корреспонденту БЕЛТА.

"Сегодня у меня двойной праздник. Я становлюсь полноценным гражданином Республики Беларусь. День моего рождения совпал со временем проведения Конституционного референдума. Вот я и решил совместить знаменательные для меня события и проголосовать", - поделился студент инженерно-строительного факультета.

По его словам, решение проголосовать именно 25 февраля было принято осознанно. "Я сразу планировал прийти на участок именно сегодня. Сказал об этом родителям, они, конечно, поддержали и, помимо пожеланий здоровья и счастья, добавили пожелания быть патриотом и настоящим гражданином своей страны", - рассказал Матвей Бацкалевич.

Студент заранее изучил поправки, которые предлагается внести в Основной закон страны, тщательно все взвесил и принял решение. На правах совершеннолетия молодой человек уже сегодня может влиять на жизнь государства.-0-