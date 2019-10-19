Студенты минских вузов вместе с министром образования высадили аллею в Студдеревне

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты минских вузов вместе с руководством Министерства образования и администрации Московского района столицы высадили сегодня аллею в Студенческой деревне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Минобразования.

Новая аллея появилась возле общежития БГЭУ. Около 300 кустарников посадили студенты БГУ, БГПУ имени М.Танка, БГУИР, БГЭУ, БНТУ, МГЛУ. Министр образования Игорь Карпенко отметил инициативу молодых людей, которые решили облагородить территорию Студенческой деревни. "Студенческая молодежь по всей стране подключилось к акции по озеленению территорий в Год малой родины. Думаю, это нормальная практика, когда молодые люди принимают участие в благоустройстве своей земли", - сказал он.

Игорь Карпенко также обратил внимание, что в Студенческой деревне созданы хорошие условия для проживания. Ее территория в скором времени станет еще краше - будет проведен открытый конкурс по озеленению. Лучший проект будет воплощен в жизнь.

Кроме того, министр рассказал о планах построить в Минске еще четыре общежития для студентов БНТУ, БГУИР, Белорусского госуниверситета физической культуры.

В свою очередь глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко, которая тоже трудилась вместе со студентами, отметила, что такие акции помогают району и городу преображаться. "Московский район молодой, постоянно идет его застройка. За последние пять лет здесь возведено более 1 млн кв.м жилья. В районе все еще много мест, требующих озеленения, и очень приятно, что студенты подключились к этому делу. Уверена, что они будут с теплом вспоминать годы учебы и гордиться, что внесли лепту в озеленение Студенческой деревни", - добавила она.

После проведения акции министр образования пообщался со студентами в неформальной обстановке и ответил на интересующие их вопросы.-0-

Фото Министерства образования