Студенты Витебской области попробуют себя в роли спасателя-пожарного

10 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 10-11 марта пройдет областной этап республиканского конкурса по основам безопасности жизнедеятельности "Студенты. Безопасность. Будущее" среди студентов высших учебных заведений региона, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Конкурс проводится в области восьмой год подряд. Его задачи - формирование у молодежи ответственного отношения к вопросам безопасности, получение навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях, популяризация здорового и безопасного образа жизни в студенческой среде.

В состязании примут участие команды Витебского государственного медицинского университета, Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова, Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Полоцкого госуниверситета и Витебского филиала Международного университета "МИТСО". Им предстоит проверить физическую подготовку, умение правильно действовать в конкурсе "ЧС техногенного характера". Студентам нужно будет преодолеть полосу препятствий, навесную переправу, ликвидировать ДТП и организовать поиск пострадавших в задымленном помещении. Молодые люди должны будут оказать первую помощь, продемонстрировать теоретические знания, видеоролики по тематике безопасности жизнедеятельности, проявить креатив в этапе "Шлягер безопасности". Участники также представят жюри проекты, как сделать дом безопасным.-0-