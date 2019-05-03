Студотрядовцы высадили вблизи Брестской крепости аллею в честь 75-летия освобождения Беларуси

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Аллею в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сегодня высадили в Бресте студотрядовцы из разных регионов республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодые люди благоустроили зеленую зону вблизи главного входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". На участке на пересечении улиц Гоголя и Зубачева участники акции высадили 75 хвойных деревцев - елей и сосен. "Этот год проходит под знаком малой родины, озеленения и, конечно, 75-летия освобождения Беларуси. В честь значимой даты хотели большой командой посадить деревья, которые теперь будут украшать этот уголок Бреста", - сказал первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк. Он добавил, что молодежь города будет ухаживать за саженцами.

В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия третьего трудового семестра. В мероприятии приняли участие более 400 бойцов, командиров, комиссаров студенческих отрядов из разных регионов Беларуси. "Очень важно, что ребята из разных регионов страны - больших и малых городов, районов - приехали сюда, многие, кстати, впервые. Здорово, что такими мероприятиями мы заново открываем Брест, Брестскую крепость", - отметил Дмитрий Воронюк.

Значим 2019-й также тем, что Брест отмечает свое тысячелетие. Весомый вклад в подготовку к юбилею внесла и молодежь. "В городе есть немало объектов, к строительству которых приложили руку молодые люди. По их инициативе реализуются многие проекты", - подчеркнул первый секретарь Центрального комитета БРСМ. В частности, студотрядовцы принимали участие в строительстве Молодежного патриотического центра в Брестской крепости, нового автовокзала, возведении Западного обхода. Молодежь регулярно присоединяется к акциям по озеленению и благоустройству города-юбиляра.-0-

Фото Вадима Якубёнка