Субботин об АПК Витебской области: результаты есть, но впереди еще много работы

25 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Есть положительные результаты работы после подписания указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области", но хватает и проблемных вопросов, над которыми нужно работать. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин после заседания Витебского облисполкома с участием правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании обсуждали работу аграриев северного региона после принятия указа о развитии АПК Витебской области. Документ был подписан год назад, начал работать с апреля-мая 2020 года, а юридические вопросы с формированием агропромышленных объединений завершены в августе. "Может быть, еще недостаточно времени прошло, чтобы давать какой-то анализ работы. Тем не менее, в Витебской области есть положительные показатели - хорошо сработало растениеводство, животноводство, другие цифры выросли. Но вместе с тем существует много проблем - не хватает выручки, прибыли и финансовых потоков, чтобы более интенсивно заработали созданные агрообъединения. Эти и другие вопросы видит правительство, над ними совместно будем работать", - отметил Александр Субботин.

Он подчеркнул, что первые детальные итоги можно будет подводить через год после запуска всех агрообъединений, расчистки долгов организаций - во втором полугодии 2021 года.

Сегодня в Витебске прошло расширенное заседание облисполкома с участием членов правительства. В повестке дня был вопрос эффективности развития АПК Витебской области в условиях действия указа №70. Во время заседания участники обсудили инвестпроекты, проблему долговых обязательств организаций, изношенности техники в АПК области, затронули тему источников финансирования проектов в сельском хозяйстве.-0-