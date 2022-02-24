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24 февраля 2022, 15:18

Субботин об учебной медиастудии в Орше: это еще один кирпичик для строительства передового будущего

24 февраля, Орша /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В новой "Медиастудии", которая открылась сегодня в Орше на базе IT-академии "КомпАС", будут обучать школьников основам тележурналистики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин на торжественном открытии "Медиастудии" подчеркнул, что обучение детей основам тележурналистики поможет развить цифровое телевидение и вывести его на более высокий уровень. "Те ребята, которые будут здесь творить и трудиться, смогут формировать себя и свою будущую профессию. Учеба будет нелегкой, но желаю вам, чтобы она была плодотворной. Отрадно видеть, что Парк высоких технологий все глубже пускает корни в нашей области. Это уже четвертая учебная лаборатория IT-академии "КомпАС", и она станет еще одним кирпичиком в построении нашего перспективного, передового будущего. Эта лаборатория поможет ребятам сделать более красочным, насыщенным и интересным наше телевидение, социальные сети", - высказал слова напутствия школьникам глава области.

Школьники города и Оршанского района будут осваивать в новой учебной лаборатории работу на специальном оборудовании. "Они узнают, как создавать сюжеты, монтировать видео и представлять репортажи на сайтах своих учреждений образования и нашего центра технического творчества. Они будут работать на специализированном оборудовании, которое предоставили резиденты Парка высоких технологий. Это хромакей, который позволяет погрузить человека в виртуальную реальность, световое оборудование, современная видеокамера, фотоаппарат, оборудование для предметной съемки и компьютеры", - отметил директор Оршанского районного центра технического творчества детей и молодежи Леонид Папруга.

Директор центра добавил, что в основном в "Медиастудии" будут заниматься учащиеся 7-8-х классов. Уже есть заявки от родителей, и в зависимости от количества желающих будут сформированы учебные группы.

В IT-академии "КомпАС", открытой в 2016 году, юных оршанцев также обучают нейропилотированию, 3D-прототипированию, робототехнике, компьютерной графике. В этом учебном году здесь занимаются более 600 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Для них организована работа около 40 объединений по различным направлениям, связанным с высокими технологиями.

Преподают в академии 10 опытных педагогов. Именно им высказал слова благодарности за плодотворный труд директор Парка высоких технологий (ПВТ) Всеволод Янчевский. "Работа ПВТ невозможна без талантливых молодых людей, а их в регионах взращивают опытные педагоги. Те успехи, которые есть у нашей IT-отрасли, стоят на фундаменте образования", - подчеркнул руководитель ПВТ.-0-

Фото Александра Хитрова

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