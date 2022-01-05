Субботин: вместе трансформируем Конституцию, чтобы она отвечала новым вызовам

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Под вызовы времени мы вместе трансформируем Основной закон, чтобы он отвечал новым вызовам. Такое мнение высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

По его словам, в регионе активно идут дискуссии по изменениям и дополнениям в Конституцию в трудовых коллективах с участием юристов, чиновников различного ранга. "Завтра с моим участием планируем обсуждение на базе Витебского медуниверситета. На следующей неделе несколько туров обсуждений с активом области, коллективами. Времена меняются и с ними должны меняться и мы. Конституция хоть и высший закон страны, но он не догматичен. Под вызовы времени мы его вместе форматируем и трансформируем, чтобы он отвечал новым вызовам", - сказал Александр Субботин.

Во всех районах Витебской области работают общественные приемные, где граждане могут обсудить предложенный проект новой Конституции. В Витебске областная общественная приемная будет открыта с 15.00 до 18.00 в офисе РОО "Белая Русь". В регионе также пройдут тематические встречи с коллективами предприятий и учреждений, молодежью, сотрудниками СМИ, представителями бизнеса.-0-