19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъект торговли Гродненской области получил штраф более Br110 тыс. за завышение цен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"По итогам выборочной проверки, проведенной сотрудниками главного управления МАРТ по Гродненской области в ООО "БелГродТорг", установлены нарушения формирования розничных цен на социально значимые товары. Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено МАРТ о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были", - отметили в пресс-службе.

В ходе проверки зафиксировано значительное превышение предельных торговых надбавок (с учетом оптовых) на социально значимые товары. В том числе на детское питание применена торговая надбавка в размере 66,66% вместо установленной 15%, на белый шлифованный рис - 32,91% вместо 25%, на куриное свежее столовое яйцо - 47,42% вместо 25%, на сметану - 28,21% вместо 15%, на творог - 29,87% вместо 15%, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров) - 25,4% вместо 20%.

Кроме того, превышение максимальных торговых надбавок было допущено на сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы, отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукопченую, варено-копченую колбасу, мясные пищевые субпродукты (кроме субпродуктов из птицы), мясные консервы.

Общая сумма разницы между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, суммарно составила Br55 760,15.

Установлены также нарушения законодательства о торговле: предложены к реализации 6 наименований просроченных товаров. Срок годности отдельных из них истек еще в 2020 году.

Экономический суд Гродненской области вынес постановления об административных взысканиях по ч.2 ст.13.2 и ч.2 ст.13.11 КоАП в отношении юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила Br111 810,3.

Решения суда вступили в законную силу.-0-