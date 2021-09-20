20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты торговли Гродненской области получили штраф более Br70 тыс. за завышение цен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"По итогам проверок, проведенных сотрудниками главного управления МАРТ по Гродненской области в ОАО "Большая Крыница" и Гродненском областном потребительском обществе, установлены нарушения формирования розничных цен на социально значимые товары, - рассказали в пресс-службе. - При получении детского питания, которое относится к социально значимым товарам, от посредника ЗАО "Бобруйский бровар" юридические лица не приняли должных мер по установлению цены производителя, в результате чего розничные цены были завышены".

В ходе проверок зафиксировано значительное превышение предельных торговых надбавок (с учетом оптовых надбавок) на десятки наименований детского питания. "На овощные и фруктовые пюре, соки, нектары, морсы применялись надбавки до 54% вместо 15%, установленных законодательством. Кроме того, превышение максимальных торговых надбавок было допущено на хлеб, колбасу и макароны", - рассказали в МАРТ.

Общая сумма разницы между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров, и расчетной величиной выручки от их реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, суммарно составила более Br35 тыс.

Экономический суд Гродненской области вынес постановления об административных взысканиях в отношении юридических лиц. Общая сумма штрафных санкций составила более Br70 тыс. Решения суда вступили в законную силу.

МАРТ напомнило, что при приобретении товаров на территории Беларуси у юрлица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего оптовую торговлю, торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) применяется к отпускной цене производителя (импортера), а ответственность за нарушение установленных уполномоченными госорганами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), нормативов рентабельности, надбавок (скидок, наценок) предусмотрена ч.2 п.13.2 КоАП.-0-