6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Сморгонского района восстановил права незаконно уволенного работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского облсуда.

В суд обратился монтажник, которого, как он посчитал, уволили незаконно. Мужчина сообщил, что 10 августа 2020 года был принят на работу в ООО "Е", с ним заключили трудовой контракт на 1 год с предварительным испытанием в течение двух месяцев. А уволили 18 февраля этого года по инициативе нанимателя за систематическое неисполнение без уважительных причин своих обязанностей. Основанием для этого стали приказы нанимателя от 2 и 4 февраля 2021 года об объявлении выговоров.

Считая свое увольнение незаконным, истец сообщил, что добросовестно выполнял свои трудовые обязанности в соответствии с условиями заключенного контракта. Он не отрицал, что действительно опоздал 26 января 2021 года на работу на 10 минут, за что ему объявлен первый выговор, однако это произошло по уважительной причине: по дороге на работу его остановил сотрудник ОГАИ Сморгонского РОВД, о чем было известно нанимателю.

По второму факту привлечения к дисциплинарной ответственности истец пояснил, что покинул рабочее место на строящемся объекте в 17.01, то есть по окончании рабочего времени. Однако главный инженер, инженер, контролер КПП утверждали, что он ушел якобы на 4 минуты раньше, чем закончился рабочий день.

Кроме того, в трудовой книжке истца наниматель неверно указал причину расторжения трудового договора. По словам истца, незаконным увольнением ему причинен моральный вред, выразившийся в расстройстве из-за потери работы и средств к существованию в предпенсионном возрасте. Ухудшилось и состояние здоровья.

Представитель ответчика иск не признал, а прокурор посчитал необходимым его удовлетворить. В итоге решением суда работник должен быть восстановлен на работе монтажником в ООО "Е" на условиях ранее заключенного трудового договора. С предприятия в его пользу будет взыскан средний заработок за время вынужденного прогула - Br4 072,88, денежная компенсация морального вреда - Br450, а также возмещены судебные расходы.

"Решение в части восстановления работника на работе, взыскании в его пользу заработной платы за один месяц в размере Br1450 подлежит немедленному исполнению", - отметили в пресс-службе суда.

Решение не обжаловано (не опротестовано) и вступило в законную силу.-0-