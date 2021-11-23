Судебные эксперты Минской области переехали в новое здание

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области переехало в новое здание, сообщает БЕЛТА.

Теперь судебные эксперты Минской области будут работать в Минске на ул.Притыцкого, 60, корп.4. Административное здание введено в строй после реконструкции. Здесь находится 11 современных лабораторий, которые будут выполнять различные виды экспертиз. В здании есть в том числе лаборатории для исследования наркосодержащих веществ, спиртосодержащих жидкостей, криминалистические, технические лаборатории, а также оборудована комната для отстрела оружия.

Как сообщил журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, материально-техническая база ГКСЭ постоянно совершенствуется. На сегодня лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием для производства экспертиз. "Мы проводим экспертизы и сильнодействующих веществ, наркотических. При этом имеем возможность в случае необходимости проводить их в самые кратчайшие сроки. Например, экспертизу наркотических и психотропных веществ мы можем провести в течение 20 минут", - сказал он.

Алексей Волков

Например, в лаборатории для проведения компьютерно-технических исследований специалисты оперативно получают сведения, необходимые для расследования уголовных дел, связанных с киберпреступностью. В криминалистической лаборатории есть все необходимые средства и оборудование, позволяющие проводить все виды криминалистических экспертиз.

Сегодня для судебных экспертов Минской области созданы условия, которые соответствуют современным требованиям и позволяют эффективно нести службу на благо государства. Созданная экспертная база позволит удовлетворить практически все потребности правоохранительных органов Минской области в проведении экспертиз.-0-

Начальник управления по Минской области Николай Плотницкий

Фото Рамиля Насибулина