Судэксперты трех районов Минска переехали в новое здание

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Нового года в торжественной обстановке открылся Первомайский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ), в котором под одной крышей собрались судэксперты из Советского, Центрального и Первомайского районов Минска, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Ранее эксперты межрайонного отдела располагались по разным адресам, а теперь переехали в здание по улице Богдановича, 155. Новые условия работы позволят обеспечить тесное взаимодействие и обмен опытом с коллегами из правоохранительных органов и судов, повысят оперативность и качество производства судебных экспертиз.

По словам председателя комитета Андрея Шведа, создание надлежащих условий для работы судебных экспертов в сочетании с постоянным внедрением последних достижений науки и техники - приоритетная задача для дальнейшего совершенствования деятельности. При этом большое внимание уделяется обучению судэкспертов и совершенствованию ими специальных знаний и навыков. Поэтому в структуре Первомайского межрайонного отдела есть соответствующая учебная база, в том числе учебный полигон, на котором судебные эксперты будут оттачивать свое мастерство.

Для получения специальных теоретических знаний открыты учебные классы и конференц-зал. Планируется, что в их стенах обучение будут проходить все столичные эксперты, а также коллеги из других государственных органов.

Судебные эксперты получили в распоряжение современную криминалистическую лабораторию, оснащенную специальным оборудованием для проведения дактилоскопических, трасологических и других экспертиз.-0-

Фото ГКСЭ