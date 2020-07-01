Сувениры, лакомства, катание на пони - минчан приглашают к Дворцу спорта на выставку-ярмарку

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная ярмарка "Зроблена ў Беларусі" развернется с 3 по 5 июля возле Дворца спорта в Минске. Подробности опубликовал Telegram-канал "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

В эти дни с 12.00 до 20.00 горожане и гости столицы могут интересно и вкусно, компанией или всей семьей провести время на праздничной ярмарке.

Более 40 торговых объектов представят разнообразный ассортимент продукции отечественных предприятий. В продаже будет все: от одежды и обуви, постельного белья и ковров до продуктов питания, кондитерских и хлебобулочных изделий. Организаторы обещают большой выбор сувениров и подарков. Останутся довольны и любители товаров народного творчества.

Ни один праздник не обходится без красочных селфи - у каждого пришедшего будет возможность сфотографироваться с различными символами праздника. А еще гостей ярмарки ждет шоу самоваров, малышей - катание на пони, машинках и веломобилях.

Фуд-корт предложит блины с икрой и другими начинками, драники, шашлык, мясо в тандыре, жареных улиток, бургеры и хот-доги.-0-