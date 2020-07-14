Светлогорский ЦКК в I полугодии увеличил продажи сульфатной беленой целлюлозы на 85,7%

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский ЦКК за первое полугодие реализовал более 134 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму Br131,7 млн. Это на 85,7% больше, чем за шесть месяцев 2019 года. Такая информация размещена в Telegram-канале концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.

"На Светлогорском ЦКК сегодня кипит работа. Загружается продукция на экспорт в Китай. Это уже девятый поезд в этом году. Отгрузка целлюлозы на китайский рынок железной дорогой - новое логистическое решение, которое Светлогорский ЦКК начал использовать с марта текущего года. Поездом с 41 сорокафутовым контейнером одномоментно доставляется более 1 тыс. т целлюлозы в Китай", - говорится в сообщении.

Железнодорожный транспорт - более выгодный вариант по сравнению с традиционно сложившимся способом доставки через морские порты. Если ранее, используя морские пути, требовалось 1,5-2 месяца, то железнодорожный состав с грузом прибывает в Китай за 16 суток.-0-