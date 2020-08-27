Светлогорский ЦКК выделил более Br300 тыс. на обустройство дорог

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат выделил более Br300 тыс. на обустройство дорог в районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат вносит весомый вклад не только в экономику региона, но и в развитие его инфраструктуры. Сейчас комбинат дополнительно выделил более Br300 тыс. на обустройство дорог в д. Якимова Слобода (Светлогорский район)", - рассказали в пресс-службе.

Работы по укладке асфальта ведет Светлогорское дорожно-ремонтно-строительное управление. "В настоящий момент укладывается асфальт по ул. Солнечной. Работы здесь будут завершены до 1 сентября. Затем дорожники приступят к оборудованию тротуара для удобства и безопасности пешеходов, среди которых немало детей, так как эта улица примыкает к местной школе и детскому саду. До конца сентября улучшенное дорожное покрытие появится в Якимовой Слободе еще и на ул. Новой", - пояснили в концерне.

Как отметили в пресс-службе, Светлогорский ЦКК не в первый раз оказывает помощь в преображении и развитии района. Пройдя масштабную модернизацию, он стал ключевым промышленным предприятием региона - по объемам производства комбинат является безусловным лидером. "На его долю приходится половина всего промпроизводства района. И, конечно, его вклад в экономику региона является главным источником для улучшения инфраструктуры городов и поселков, строительства дорог, социально значимых объектов и в целом уровня жизни населения", - подчеркнули в "Беллесбумпроме".

На Светлогорском ЦКК трудится более 2 тыс. человек, среди них много молодых специалистов, которые обеспечены жильем. У комбината есть свое общежитие квартирного типа. Средняя заработная плата по предприятию превышает Br1,5 тыс.

"Комбинат планомерно наращивает объемы производства и реализации продукции. За январь - июль текущего года только сульфатной беленой целлюлозы экспортировано на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, на сумму $40,6 млн", - добавили в концерне.-0-