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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светофор не работает на перекрестке улиц Киселева и Красная в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"На перекрестке улиц Киселева и Красная не работает светофор, причина неисправности устанавливается", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
"На перекрестке улиц Киселева и Красная не работает светофор, причина неисправности устанавливается", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-